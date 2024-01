Angleška kraljica priznala igralcu: Tam res ne bi rada živela

Igralec John Nettles je leta 1997 prvič zaigral v odlični kriminalni seriji Umori na podeželju in nato kar 14 let navduševal v vlogi policijskega inšpektorja Toma Barnabyja. Igralec je povedal, da je bilo v 13 sezonah serije, v katerih je odigral glavno vlogo, kar okoli 280 žrtev zločinov. To dejstvo ni ostalo neopaženo s strani kraljice Elizabete II., ki jo je imel legendarni televizijski detektiv čast v živo spoznati na televizijskem dogodku.

Foto: promocijsko gradivo

"Opravičil sem se njenemu veličanstvu, ko sem jo srečal na nekem televizijskem nastopu, ker smo v seriji ubili toliko njenih podanikov. Očitno je bila oboževalka serije Umori na podeželju že od samega začetka in mi je rekla: 'Ne bi rada živela v Midsomerju.' In preden sem uspel ponuditi kakšen duhovit odgovor, se je oglasil eden od njenih pomočnikov: 'Ne, ne bi, gospa, mrtvi bi bili!' Na tej točki sem vedel, da z mojim plemiškim nazivom ne bo nič," se je zasmejal igralec.

John Nettles je leta 2010 pri svojih 67 letih nato iz njenih rok vseeno prejel prav posebno nagrado. Angleška kraljica Elizabeta II. mu je namreč poklonila odlikovanje, s katerim je postal član britanskega imperija. Igralca je na tak način nagradila za njegov prispevek k britanski kulturi in umetnosti.

"Ljudje, ki ponavadi prejmejo to odlikovanje, rešujejo življenja in so resnični junaki. Jaz si ga ne zaslužim," je sprva dejal, nato pa dodal: "Vseeno sem počaščen. Zdi se mi zelo lepo in zelo prijazno, da so ga poklonili tudi igralcu."

