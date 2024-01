Strokovnjak razložil, zakaj je Harrison eden njegovih najljubših udeležencev v šovu

Od ponedeljka do četrtka ob 21.40 lahko na Planetu spremljate razburljiv ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled: Avstralija. Strokovnjak v šovu John Aiken je marsikoga presenetil z izjavo, da je njegov najljubši udeleženec v šovu Harrison, ki ves čas dviga veliko prahu in je tudi med gledalci vse prej kot priljubljen.

Strokovnjak za partnerske odnose v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija John Aiken je razkril svoje tri najljubše udeležence desete sezone ljubezenskega eksperimenta, ki ga lahko trenutno spremljate na Planetu, in Harrison se je presenetljivo uvrstil na to lestvico.

Strokovnjak v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija John Aiken Foto: Red Arrow Studios

John je za eno od spletnih strani povedal, da so bili njegovi trije najljubši Jesse, Harrison in Evelyn. "Všeč mi je bil Jesse, ker je bil večplasten. Na začetku je delal stvari, ki jih je obžaloval, kasneje je začel postajati drugačen človek. Oba obožujeva heavy metal, zato sva se zaradi tega povezala. Bil je nekdo, ki je imel večplastno izkušnjo v eksperimentu, in lahko ste videli njegove različne obraze," je povedal John.

Foto: Red Arrow Studios

Nato je izpostavil Harrisona. "Všeč mi je bil tudi Harrison in to, kar je prinesel v eksperiment. Lahko si ga ostro prijel in on tebe. Moral si dati vse od sebe, da si ga pripravil do tega, da je priznal svoje napake, in to se mi je zdelo vznemirljivo. Z njim sva imela veliko napetih pogovorov, v katerih sem zelo užival," je dejal.

Foto: Red Arrow Studios

Med najljubše tri udeležence desete sezone eksperimenta je John dodal še Evelyn, ki se je tako kot John velikokrat obregnila ob Harrisonovo vedenje, ki je ves čas skrbel za nemir med drugimi udeleženci šova.

Foto: Red Arrow Studios

"Rad sem tudi opazoval, kako je Evelyn izpostavljala druge udeležence šova, da prevzamejo odgovornost za neprimerno vedenje. Bila je odkrita, vendar je na čudovit način govorila o tem, kako se počuti, in druge udeležence opozarjala na napake, ki so jih delali."

Ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled: Avstralija lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21.40.

