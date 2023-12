Po razhodu z "nevesto iz nočne more" je tolažbo našel pri postavni vplivnici #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dosedanje dogajanje v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu ujamete od ponedeljka do četrtka ob 21.40, sta močno zaznamovala tudi Tayla in Hugo, ki sta bila v ljubezenskem eksperimentu drug z drugim zelo mučila in njuna zveza je bila že od vsega začetka obsojena na propad. Naposled sta šov zapustila, Hugo pa je kot kaže tolažbo našel pri postavni fitnes vplivnici.