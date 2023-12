Filmske uspešnice v prazničnem času na Planetu

Sobota, 23. december 2023

21.20 Božični spomini (Golden Christmas), komedija

Jessica je zvezna odvetnica, ki se za božič vrne na dom svojih staršev. Ko odkrije, da je bila hiša, v kateri je odraščala, prodana neznancu, Jessica išče načine, kako bi jo znova odkupila.

23:00 Lana & Toni, slovenski film

Lana in Toni sta v dolgoletnem razmerju. Lana si želi otroke in veliko družino, medtem pa Toni živi v svojem svetu in ne kaže nobenih znakov, da bi rad naredil korak naprej v njuni zvezi. Nekega dne se Lana in njena najboljša prijateljica Maja odpravita na grad, kjer naj bi se odvijala Tonijeva rojstnodnevna zabava, vendar na njuno presenečenje tam ni nikogar. Še bolj čudno postane, ko naletita na Tonijevega najboljšega prijatelja Alexa. Ko hočejo oditi z gradu, najdejo škatlo, v kateri se skriva prav posebno presenečenje ... Igrajo Andrei Lenart, Jure Rajšp in Inja Zalta.

23:30 Pasji božič (Christmas With Tucker), družinska drama

Fantek mora po očetovi smrti hitro odrasti, pri tem se še posebej poveže s psom.

00:55 Božična zvijača (Christmas Setup), romantična drama

Hugo in Patrick uživata v praznikih, med njima je tudi očitna neustavljiva privlačnost, toda Hugo se mora zaradi napredovanja preseliti v London. Moral se bo odločiti, kaj mu največ pomeni.

Nedelja, 24. december 2023

20:00 Božične zmenkarije (My Dad's Christmas Date), komedija

Z ustvarjanjem profilov za Davida na več spletnih platformah za zmenke se Jules odloči očetu najti novo partnerko, zase pa nekoga, s komer se bo po smrti mame lahko pogovarjala. Vprašanje je, ali bo Jules v iskanju nove mame našla svojega starega očeta.

21:55 Reševanje severnega pola (Northpole), družinski film

Severni pol, čarobni dom Božička in njegove žene, je postal ogromno mesto, ki ga poganja čarobnost praznične sreče po svetu. A ko ljudje postanejo preveč zaposleni, da bi lahko uživali v prazničnem času, se mesto znajde v težavah. Kdo lahko reši priljubljene božične običaje? Fantku Kevinu lahko uspe, če svojo zaščitniško mamo Chelsea prepriča, da ponovno odkrije čarobnost praznikov. S pomočjo očarljivega učitelja Ryana, skrivnostne škratovke Clementine in pevke gosplov Josephine je Kevin odločen, da bo mamo prepričal v zabavo in dokazal, da lahko majhen glas spremeni srca mnogih.

23:30 Božič kot iz pravljice (Christmas At Maple Creek), romantična komedija

Ko pisateljica ljubezenskih romanov Diana izve, da ima ljubka vas Maple Creek finančne težave, uporabi svojo slavo, da bi zbudila zanimanje za vas, in organizira božično prireditev, na kateri obiskovalci lahko doživijo božič, kot so ga poznali njihovi predniki. Diani pomagajo družina in prijatelji, a ji na poti ves čas stoji vaški kovač in zgodovinar Carter. Ko se skupaj trudita do božiča rešiti vas, med njima preskoči iskrica, a ko Diano večer pred velikim dogodkom v Maple Creeku preseneti njen skrivni oboževalec Greg, se mora soočiti s svojimi čustvi in uporabiti svoje knjige, da bi odkrila svoj pravi srečni konec.

Petek, 29. december 2023

20:00 Proti severniku (Space Between The Lines), romantična drama

Emmi Rothner je želela samo preklicati naročnino na časopis, a ker se je zmotila v naslovu, je e-pošta pristala v nabiralniku Lea Leikeja. To pa je bil začetek dolge spletne izmenjave ...

22:50 Na pol poti (Middle Of Nowhere), komedija

Problematičnega fanta Doriana pošljejo njegovi rejniki čez poletje k stricu v majhno mesto. Hkrati pametna in odločna Grace ugotovi, da se je njena sebična mama Rhonda odločila vložiti denar v prihodnost svoje mlajše hčerke Taylor, ki naj bi postala najstniška lepotna kraljica, namesto v prihodnost Grace, ki želi postati zdravnica. Dorian se domisli, da bo denar služil s preprodajanjem marihuane in njegova nova prijateljica Grace nerada pristane na to, da bo njegova voznica, da bi si na ta način plačala študij. Med njima se splete nenavadno prijateljstvo, ki kmalu preraste v ljubezenski trikotnik, ko se Taylor zaljubi v Doriana, Dorian pa ugotovi, da ljubi Grace.

00:40 Božična priložnost (A Chance For Christmas), romantična komedija

Christina Chance, vplivnica na družbenih medijih, dobi življenjsko priložnost - donosno sponzorstvo svoje sanjske znamke, če ji uspe pritegniti dva milijona ljudi, ki bi si v živo ogledali njeno božično mrzlico. Najprej se spre z vodjo trženja Devonom, nato pa svojo družino sili v to, da se drži natančnega scenarija. Kmalu spozna, da sta se z Devonom ujela v časovno zanko, kjer se v neskončnost ponavlja božični večer. Če se hoče rešiti, mora odkriti, kaj je v življenju res pomembno. Medtem pa se zaljubi v Devona.

Sobota, 30. december 2023

21:20 Moja super bivša (My Super Ex-Girlfriend), romantična komedija

Sramežljivi in osamljeni Matt Saunders na podzemni železnici spozna Jenny Johnson in jo povabi na zmenek. Jenny se vanj takoj zaljubi. Med spolnim odnosom mu razkrije svojo pravo identiteto, da je namreč superjunakinja. Zahtevna Jenny kmalu postane ljubosumna in manipulativna, zato se Matt z njo razide in ji stre srce, ona pa mu zagreni življenje. Jennyjin smrtni sovražnik nato Matta prepriča, naj Jenny premami, da se odreče svojim močem.

22:45 Večer amaterjev (Amateur Night), komedija

Guy Carter je nagrajeni študent arhitekture. Ima lepo ženo, s katero pričakujeta otroka. Kje je torej težava? Ker ni še razčistil vsega v življenju, se boji, da ne bo najboljši oče. Že leto dni zaman išče zaposlitev v svoji stroki. Žena Anne mu najde službo šoferja na Craigslistu. Guy pride na razgovor za službo v prepričanju, da bo dostavljal pice, kmalu pa mu postane jasno, da bo prevažal prostitutke. Toda zaslužek je predober, da bi zavrnil službo. Spozna Nikki, okorelo in samozavestno ponudnico spolnih užitkov, ter njeni prijateljici Jaxi in Fallon. Guy vstopi v svet močnih žensk in šibkih moških. Nekega norega in nevarnega večera Guy s svojimi dejanji dokaže Nikki in sebi, da je lahko odgovoren oče, kot si ga zasluži njegova družina.

00:30 Ministrstvo ljubezni (Ministarstvo Ljubavi), komedija

Zaradi vojne med letoma 1991 in 1995 je na Hrvaškem več vojnih vdov kot v katerikoli drugi državi v EU. Nov državni zakon o družini je odpravil razlikovanje med vsemi oblikami sobivanja. Številne vdove padlih borcev, ki zdaj živijo z novimi partnerji, bodo izgubile pravico do pokojnine po pokojnih možeh. Država se sooča z recesijo, zato vlada na vse mogoče načine poskuša znižati javne izdatke. Ministrstvo ustanovi tajni oddelek, ki naj bi izsledil vse vdove, ki morda kršijo državni zakon.

Nedelja, 31. december 2023

20:00 Hobit: nepričakovano potovanje (The Hobbit: An Unexpected Journey), pustolovščina

Režiser fantazijske sage Gospodar prstanov nas znova popelje v Srednji svet, v čas pred vojnami za prstan Mogote. Mladi hobit Bilbo uživa življenje v mirnem in zakotnem Šajerskem, ko nekega dne na njegova vrata potrka čarovnik Gandalf. S seboj pripelje druščino trinajstih škratov pod vodstvom neustrašnega Thorina, njihov načrt pa je pohod proti Samotni gori, kjer se želijo spopasti z zlobnim zmajem Smaugom. Bilba premaga radovednost in se v nasprotju s zapečkarsko tradicijo hobitov odpravi na nepozabno dogodivščino s škrati.

23:10 Hobit: Smaugova pušča (The Hobbit: The Desolation Of Smaug), pustolovščina

V drugem delu nadaljujemo popotovanje druščine škratov in hobita Bilba, ki se morajo na poti proti Samotni gori prebiti preko temačnega gozda Mrkolesja, polnega smrtonosnih velikanskih pajkov in neprijaznih gozdnih vilincev. Številne drzne avanture in divji spopadi jih vodijo vedno bližje k največjemu preizkusu njihovih spretnosti in poguma - soočenju z neusmiljenim zmajem Smaugom. Medtem vešč Gandalf raziskuje skrivnost nepričakovanega vstajenja temačnih sil iz preteklosti, ki želijo znova preplaviti svet in si ga pokoriti.

02:10 Hobit: bitka petih vojska (The Hobbit: The Battle Of The Five Armies), pustolovščina

Ereborski škrati so si povrnili obsežno bogastvo svoje domovine, a se morajo zdaj soočiti s posledicami, saj strašni zmaj Smaug svoj bes znese nad nebogljene prebivalce Jezernega mesta. Thorin podleže zmajski bolezni in v iskanju legendarnega dragulja "kamen gore" žrtvuje prijateljstva in lastno čast. Bilbo, ki prijatelju ne zna pomagati, da bi ga srečala pamet, je prisiljen sprejeti skrajno in nevarno odločitev, pri tem pa se ne zaveda, da se obetajo še hujše nevarnosti. V Srednji svet se je namreč vrnil starodavni sovrag: princ teme Sauron nad Samotno goro pošlje legije orkov. Nad vse bolj razplamteli spopad se zgrinja tema, škrati, vilini in ljudje pa se morajo odločiti - ali se združijo ali pa jih čaka poguba. Bilbo se nenadoma v bitki petih mogočnih vojska bojuje za lastno življenje in za življenje svojih prijateljev.

