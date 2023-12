Spoznajte igralsko zasedbo nove serije na Planetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali prvi del odlične avstralske miniserije Divje mame (Bad Mothers), ki spremlja življenja petih sodobnih žensk, ki se spopadajo z izzivi v ljubezni, družini, poslu, poleg tega pa njihovo življenje razburkata še nezvestoba in umor. Razburljiva nova serija se ponaša z zvezdniško zasedbo avstralskih igralcev.

Igralka Melissa George, ki jo gledalci verjetno poznajo tudi iz številnih ameriških filmov in serij, igra Charlotte Evans, ki prihaja iz bogatega okolja in ima dva otroka. Navzven je brezhibna dobrodelna kraljica in dobrotnica – toda ali je vse, kot se zdi?

Tess Haubrich igra lik Sarah Pooley, ki je inteligentna in privlačna zdravnica. V mnogih pogledih je zelo uspešna in živi polno življenje. Sarah je perfekcionistka, za katero se zdi, da z lahkoto združuje delo zaposlene mame in uspešno kariero.

Mandy McElhinney spremljamo vlogi Maddie Hicks, ki pri 42 letih prvič postane mama in je ljubezen svojega življenja našla v Jess McKinnon. Istospolni par je imel skupaj otroka, vendar stvari niso šle čisto po načrtih.

Igralka Shalom Brune-Franklin igra Bindy Burridge, osebno trenerko, ki je nepričakovano postala mati, potem ko je pri 16 letih zanosila. Bindy se močno zanaša na pomoč lastne mame Jo, ki se pogosto znajde v vlogi starša Bindyjinega otroka.

Jessico Tovey v seriji spremljamo v vlogi Danielle Hicks. Mačeha dveh otrok, ki dela kot prodajalka v lekarni, skrbi, da se govorice širijo. Rada se smeji in je priljubljena v skupini mam, saj se k njej rade obrnejo po pomoč.

Avstralska dramska serija Divje mame bo na sporedu ob četrtkih ob 20. uri. Prvič že ta četrtek, 21. decembra. Ne zamudite!

