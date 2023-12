Avstralsko uspešnico Divje mame, ki prihaja na Planet, primerjajo s to legendarno serijo

Serija Divje mame spremlja pet sodobnih žensk, ki se spopadajo z izzivi v ljubezni, družini, poslu, poleg tega njihovo življenje razburkata še nezvestoba in umor. Nekatere matere so popolne, imajo čudovite domove in popolne družine, a včasih se za to fasado skriva svet malih umazanih skrivnosti, so o seriji povedali njeni ustvarjalci.

Foto: Red Arrow Studios

Razburljiva serija se ponaša z zvezdniško zasedbo avstralskih igralcev, in sicer Melisso George, Danielom MacPhersonom, Donom Hanyem in Tess Haubrich v glavnih vlogah. Ker gre za serijo, v kateri spremljamo življenja petih žensk, so jo mnogi začeli primerjati z ameriškima uspešnicama Razočarane gospodinje in Majhne laži.

Poleg tega da se osredotoča na ženske, odnose in družino, si avstralska serija z ameriškima serijama deli še en ključni zaplet. Vprašanje, ki je sprva gnalo serijo Razočarane gospodinje, je bilo, zakaj je Mary Alice umrla, v uspešnici Majhne laži do smrtnega primera pride na šolski prireditvi, v Divjih mamah pa se nepričakovana smrt zgodi že v prvi epizodi, čemur sledita aretacija in preiskava umora.

Igralka Jessica Tovey Foto: Red Arrow Studios

Čeprav ima umor v seriji veliko vlogo, pa to ni serija o iskanju storilca, je razložila igralka iz serije Jessica Tovey. V življenju se dogajajo grozne reči, ampak vseeno morajo otroci še naprej hoditi v šolo in treba je plačati račune. V seriji je tako še veliko drugih zapletov, ki gledalce prikujejo pred televizijske sprejemnike.

"Mislim, da so primerjave serijami, kot sta Razočarane gospodinje in Majhne laži, na mestu. Ampak tako kot se ti dve seriji razlikujeta med sabo, tako tudi naša na televizijske ekrane prinaša nekaj novega. Po mojem mnenju je glavna razlika ta, da ima naša serija drugačen ton. Je bolj komična in ima več neke vrste veselja," je še povedala igralka.

Avstralska dramska serija Divje mame bo na sporedu ob četrtkih ob 20. uri. Prvič že ta četrtek, 21. decembra. Ne zamudite!

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.