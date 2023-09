Na vrata glasbenika je potrkala policija #video

"Baje, da ko si bil mlad, zdaj si resen človek, da ko si bil mlad, da si imel tudi malo kriminalne preteklosti. Kaj se je dogajalo?" je v šaljivem tonu pogovor v oddaji Kolo sreče začel voditelj Klemen Bučan.

Voditelja Kolesa sreče v družbi Roka Piletiča Foto: Planet TV

"Policija me je lovila," je najprej odgovoril starejši od bratov Piletič in opazil, da ga sotekmovalka začudeno gleda. "Nič ni treba skrbeti. Ko sem bil mali, je bil na šoli en avtomat za pijačo. Če si udaril nanj, so kovančki ven leteli. In mi otroci smo to takrat ugotovili in fajn živeli."

Ampak njihovo početje ni ostalo neopaženo. "Nauk zgodbe je bil, da se tega ne dela, ker sem dobil policijo na dom," je povedal in dodal, da je bila njegova mama takrat zelo jezna nanj. "Zagrozili so mi še, da bom moral plačati, jaz sem bil pa tak mulec. To me je izučilo." Več v zgornjem videu.

Zabavna oddaja Kolo sreče bo na sporedu tudi nocoj, ko bo med tremi tekmovalci tudi pevka Natalija Kolšek. Se vidimo ob 20. uri na Planetu.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.