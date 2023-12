Po hudem razočaranju v šovu je v resničnem življenju vendarle našla ljubezen

Janelle se je v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija poročila z Adamom in čeprav sta delovala kot eden od najbolj povezanih parov v ljubezenskem eksperimentu, se je njuna zveza klavrno končala, ko je na dan prišlo, da je Adam svojo ženo kmalu po začetku eksperimenta prevaral z drugo udeleženko šova Claire.

Medtem ko se njeno razmerje v Poroki na prvi pogled: Avstralija ni obneslo, je Janelle pred časom potrdila, da ni več samska. Ustvarjalka vsebin za družbena omrežja je razkrila, da je svojega partnerja spoznala na večerni zabavi v Sydneyju, kamor se je odpravila z nekaterimi drugimi udeleženci šova Joshem Whitom, Danom Hunjasom in Harrisonom Boonom.

"Moj fant me je prepoznal iz šova in prišel bliže," je povedala. "Pristopil je do deklet, s katerimi sem se pogovarjala, in jih vprašal, ali so moje oboževalke. S temi besedami me je želel zapeljati," se je zasmejala Janelle, ki je nato povedala, da je njen novi partner od celotne sezone videl ravno epizodo, v kateri je izvedela, da jo je Adam prevaral.

Janelle je razkrila, da sta s svojim novim partnerjem, ki ga še skriva pred očmi javnosti, kar nekaj časa hodila samo na zmenke, preden sta se odločila za resno zvezo. "Po šovu res nisem imela veliko zaupanja v moške. Vedno sem pričakovala najslabše. Rekla sem si, da bom spet prizadeta."

"Zato je ta človek potreboval veliko potrpežljivosti, da je poskrbel, da sem mu začela popolnoma zaupati. In on je najbolj potrpežljiv človek, zato sem zelo srečna," je bila navdušena Janelle, ki je po koncu šova poskrbela tudi za veliko preobrazbo. Iz blondinke je postala rdečelaska. Z novim videzom je zelo navdušila svoje sledilce na družbenih omrežjih.

