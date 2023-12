Po razhodu s krutim možem iz šova je zdaj končno našla srečo v ljubezni

Par, ki je v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija skrbel za veliko drame, sta bila vsekakor Caitlin in Shannon. Shannonovo vedenje do žene v ljubezenskem eksperimentu je sprožilo kar nekaj zgražanja med drugimi udeleženci in celo med strokovnjaki. Caitlin se je na drugi ceremoniji zaobljub zato odločila, da zapusti eksperiment. Po šovu pa je vendarle našla srečo v ljubezni.

Shannon, ki je v šovu priznal, da še vedno ljubi bivšo, je svojo ženo večkrat hudo užalil. Že kmalu po začetku eksperimenta ji je namreč dejal, da so nekatere udeleženke šova videti veliko bolje od nje, ampak da ima tudi ona še nekaj prostora za izboljšanje svojega videza. Ob drugi priložnosti ji je nato dejal, da je videti dobro, ampak ne dovolj dobro zanj.

Foto: Red Arrow Studios

Na ceremoniji zaobljub je strokovnjakom priznal, da je vse to izrekel, da bi jo prizadel. Takoj zatem se je sicer opravičil za svoja dejanja, a je Caitlin pred strokovnjaki povedala, da ne verjame, da so njegova opravičila iskrena, saj doslej še nikoli niso bila podprta s konkretnimi dejanji. Ker ni verjela, da se v njuni zvezi lahko karkoli spremeni na bolje, se je odločila zapustiti šov.

Foto: Red Arrow Studios

"To ni tisto, kar sem si želela, in če sem iskrena, če bi lahko vse ponovila z nekom drugim, bi. Zaslužim si to priložnost, toda ta moški si me ne zasluži. Zato odhajam," je povedala in si s tem prislužila aplavz preostalih udeležencev eksperimenta in strokovnjakov.

Nekaj mesecev po odhodu iz šova je Caitlin vendarle našla srečo v ljubezni. "Imam partnerja! Vse je še zelo sveže, saj je minilo le nekaj mesecev, odkar sva se odločila, da poskusiva resno zvezo."

"Z mano ravna tako, kot z menoj še nikoli ni nihče ravnal. Res je lepo. Res je drugače biti z nekom, ki se do mene obnaša tako kot se on," je o zvezi s študentom osteopatije Kobeju povedala Caitlin.

Caitlin je pred časom poskrbela za veliko spremembo videza:

Šov Poroka na prvi pogled: Avstralija se v ponedeljek nadaljuje s tretjo ceremonijo zaobljub, ki bo zelo burna predvsem zaradi škandala o varanju, ki je bil razkrit v preteklem tednu. Ne zamudite.

Najnovejšo sezono priljubljenega ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Avstralija lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 22.20.

