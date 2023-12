To se je v tem šovu zgodilo prvič

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 22.20, smo spremljali še eno razburljivo ceremonijo zaobljub, po kateri sta se od ljubezenskega eksperimenta poslovila kar dva para. A so strokovnjaki za to morali spremeniti pravila šova.

V ponedeljkovi oddaji Poroka na prvi pogled: Avstralija smo lahko spremljali drugo ceremonijo zaobljub in za največji šok sta poskrbela Josh in Melissa, ko sta sedla na kavč pred strokovnjake. V zadnjih dveh tednih Josh in Melissa zaradi zelo različnih pogledov na intimnost nista našla skupnega jezika, v zvezi pa sta bila vse prej kot srečna.

Foto: Red Arrow Studios

S svojimi izpovedmi pred strokovnjaki sta šokirala vse prisotne. Melissa je strokovnjakom povedala, da je Josh zelo konservativen in da jo njegov pogled na intimnost utesnjuje. Povedala je, da čuti, da je ona bolj dominantna v tej zvezi.

Josh ni bil zadovoljen z ženinimi komentarji in se je odločil, da pove še svojo stran zgodbe in izpostavi resnično težavo v njuni zvezi. "V tem odnosu je pomembno vprašanje nadzora. Ponižujoče je govorila z mano in se spraševala o moji moškosti. To je bistvo problema," je povedal in razkril, da mu je omejevala dostop do televizije, telefona ...

Foto: Red Arrow Studios

Melissa je nato strokovnjakom začela razlagati o njunem zadnjem skoku med rjuhe, ki je bil po njenem mnenju vse prej kot nepozaben. S tem je šokirala vse prisotne, Josh pa ni mogel več zadrževati solz in je zapustil snemanje. Nad njenimi besedami so bili zgroženi tudi strokovnjaki.

Foto: Red Arrow Studios

Ko se je vrnil, se mu je Melissa opravičila, kar pa ni pomagalo, saj se je Josh že pred tem odločil, da želi zapustiti eksperiment. Presenetila pa je nato Melissa, ki je kljub vsem težavam v zakonu z Joshem na list napisala, da želi ostati.

Pravila v tem ljubezenskem eksperimentu velevajo, da če se ena oseba v paru odloči ostati, druga pa oditi, morata oba ostati v poskusu še en teden, da poskušata rešiti svojo zvezo. Toda tokrat je bilo drugače. Ko je strokovnjak za partnerske odnose John Aiken videl, v kakšni situaciji se je znašel par, se je odločil za potezo, ki ji v tem eksperimentu še nismo bili priča.

Foto: Red Arrow Studios

"Govoriš mu, da ni dovolj moški zate. To so težke, čustveno nabite besede. Josh, jasno lahko vidimo, da si čustveno na tleh. Glede na to, kar smo nocoj videli in kar smo slišali, bom naredil nekaj, česar še nikoli nisem."

"V poskusu še nikoli nisem videl takšnega razmerja in dovolj izkušenj imamo, da vemo, da ta zveza nima prihodnosti, zato vaju ne bomo več izpostavljali temu," je še povedal, nato pa se je odločil, da Joshu ponudi priložnost, da sam odloča o svoji prihodnosti v eksperimentu. Josh ni veliko razmišljal: "Hvala, rad bi odšel," je dejal.

Podobno zgodbo smo spremljali med Shanonnom in Caitlin, ki je razkrila, kaj ji je Shannon govoril in s čim jo je prizadel. Strokovnjak John je zgrožen nad Shannonovim vedenjem in je želel, da za to prevzame odgovornost.

Foto: Red Arrow Studios

Ker z njegovimi odgovori ni bil zadovoljen in je imel Shannona dovolj, se je John odločil Caitlin ponuditi izbiro, ali ostane ali zapusti eksperiment. Caitlin se je odločila oditi. V solzah je povedala, da je naveličana Shannonovega obnašanja in da si zasluži nekoga, ob katerem se bo počutila posebno in bo z njo lepo ravnal.

Dva para sta tako eksperiment zapustila, že nocoj pa bosta v eksperiment vstopila dva nova.

