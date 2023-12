Smeh zagotovljen: voditelja sta si privoščila drug drugega #video

Tudi v tokratnem Milijonarju bodo na vrsto najprej prišli običajni tekmovalci, zadnji del pa bo namenjen dobrodelnosti. Tokrat bo svoje znanje preizkusil zabavni televizijski voditelj Jože Robežnik, ki bo dobitek podaril Zvezi prijateljev mladine Slovenije.

Ker sta z voditeljem Milijonarja Juretom Godlerjem zelo dobra prijatelja, bo vzdušje nadvse sproščeno in videli bomo kar nekaj zbadanja in zabavnih pogovorov.

V enem od teh je Jure Godler želel izpostaviti, da njegov tokratni gost ni tako zelo sproščen kot takrat, ko je sam v voditeljski vlogi, pri tem pa se je malce zmotil pri imenu oddaje. To je vodilo v to, da sta si drug drugega malce privoščila in poskrbela za smeh v studiu. "Jože, zabluzila sva," je pogovor na koncu prekinil Godler in napovedal naslednje vprašanje. Več v zgornjem videu.

Kako dobro se je v kvizu Milijonar odrezal televizijski voditelj Jože Robežnik, lahko preverite nocoj ob 20. uri na Planetu.

Oddajo Jutro na Planetu lahko ujamete od ponedeljka do sobote ob 8. uri. Kviz Milijonar je na sporedu vsak petek ob 20. uri na Planetu. Tokrat bo z nami vedno zabavni Jože Robežnik.

