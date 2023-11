Carmen Osovnikar v Kolesu sreče na robu solz #video

Carmen Osovnikar bo v nocojšnji oddaji Kolo sreče povedala marsikaj zanimivega o sebi. Med drugim bo razkrila, da ima doma res veliko število čevljev, da je velika ljubiteljica psov in da ima doma kar dva. Imela bi jih več, če bi za to imela čas. Ob enem vprašanju Klemna Bučana, pa je skoraj potočila nekaj solz.

"Bi rekel človek, ko te pogleda, da gledaš Kardashianove, da so to tvoje vzornice. Ampak tvoja vzornica je tvoja mama," je pogovor začel Klemen Bučan.

"Točno tako," je najprej odgovorila Carmen, nato pa razložila: "Midve z mamo sva bili sami. Moja dva sta se ločila, ko sem jaz bila še dojenček. In res je vse ustvarila sama. Zato mi je vzornica, moja najboljša prijateljica in mama hkrati. Res sem ponosna. Bom kar jokati začela," je dejala vidno ganjena zvezda resničnostnih šovov. Na Planetu so jo gledalci lahko spremljali v šovu Vražje dame, v katerem so gledalci dobili vpogled v življenja šestih samostojnih, temperamentnih in prepoznavnih Slovenk. Več v zgornjem videu.

Koliko sreče je imela v igri Kolo sreče, pa preverite nocoj ob 20. uri na Planetu.

