Večerja za 5: Na deželi bo ta teden obiskala Savinjsko dolino z okolico

V tretjem tednu zabavne oddaje Večerja za 5: Na deželi se bomo potepali po Savinjski dolini z okolico. In kdo so tekmovalci, ki bodo tokrat s svojimi kulinaričnimi spretnostmi in gostoljubjem poskušali navdušiti drug drugega?

Rok

Foto: Planet TV

Prvi bo v novem tednu kuhal in pripravljal hrano Rok, ki je star 32 let in prihaja iz Ljubnega ob Savinji. Doma je na prekrasni kmetiji sredi narave, ki osupne z izjemnim razgledom. Njegov dan se začne s skrbjo za živali, potem si privošči zajtrk z družino, zatem pa se poda vsakodnevnim izzivom naproti. Na kmetiji, kjer nudijo jajca, kozje mleko in sir, so zelo veseli gostov, ki imajo radi konje. Na kmetiji jih imajo kar pet, Rok pa je z njimi povezan že od otroštva. Zase pravi, da je dobrovoljna oseba in rad pomaga drugim, ima pa rad tudi mir, zato se na kmetiji odlično počuti. Ljubezen do narave bi rad prenesel tudi na svoje otroke.

Jožica

Foto: Planet TV

Jožica prihaja iz Rečice ob Savinji, stara je 58 let in je upokojenka, dneve pa si zapolni tudi tako, da pazi na svoje vnuke. Zelo rada se vozi z električnim skirojem. Če skiro ni napolnjen, je njeno priljubljeno prevozno sredstvo hoover board. Zase pravi, da je mirna, zelo prilagodljiva in tudi malo adrenalinska. Pri ljudeh najbolj ceni, če so prijazni, iskreni in pripravljeni pomagati. V kuhinji je samouk, najraje kuha za svojo družino. Še posebej rada zanje pripravi nedeljsko kosilo.

Klara

Foto: Planet TV

Klara je stara 25 let in prihaja iz Ljubnega ob Savinji. Je Rokova sestra. Ker imajo doma turistično kmetijo, se njen dan prične s pripravljanjem zajtrka za goste, nato se odpravi na sprehod s svojim psom, kasneje pa jo čaka še delo na vrtu. Dobro pozna tudi druga kmečka opravila, najljubša ji je košnja, saj lahko veliko časa preživi na traktorju. V prostem času se rada odpravi na lov. Včasih se tja odpravi, da kaj upleni, včasih pa samo zato, da si zbistri misli. Ljuba sta ji tudi kvačkanje in spanje. Kuhanje je spoznala v srednji šoli, zdaj najraje pripravi zrezke v omaki z domačim krompirjem.

Sonja

Foto: Planet TV

Sonja je stara 63 let in prihaja iz Gmajne iz Zgornje Savinjske doline. Jutro začne s sprehodom po svojem vrtu in okoli hiše, ki ga opravi kar v pižami in s kavo v roki. Zelo je povezana z naravo. Ob hiši ima travnik, potoček in drevesa. Daljše sprehode opravi s svojo psičko. Zase pravi, da je prilagodljiva, mirna, preudarna. Pred časom se je začela zanimati za energije, zato želi svojim tokratnim gostom pripraviti nekaj zdravilnega, kvalitetnega, okusnega.

Dragica

Foto: Planet TV

Dragica je stara 69 let in prihaja iz Bočne. Njen dan se začne z zajtrkom, ki ji ga pripravi mož. Ob kavi ne gre brez križank. Nato pridejo na vrsto njen vrtiček in njene rožice. Prizna, da zna biti trmasta, vendar pravi, da je tudi dobra, srčna in radodarna. Je ljubiteljica glasbe, zato si tudi med kuhanjem rada kaj zapoje. Pravi, da je hrana pomembna, a še pomembnejša sta dobra družba in veselo vzdušje.

