Solze v šovu: mož priznal, da še vedno ljubi bivšo #foto

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija je za pare na vrsti teden iskrenosti, kar je za nekatere pare zares težka preizkušnja, saj na ta način dobijo nekoliko drugačen pogled na svojega partnerja, ki ni vedno najlepši. Odnos se je med tem izzivom strokovnjakov zelo skrhal med Caitlin in Shannonom. Končalo se je v solzah, saj je on na koncu priznal, da še vedno ljubi svojo bivšo.

Eden najbolj sproščenih parov Caitlin in Shannon sta v tednu iskrenosti najprej morala opraviti nalogo, v kateri mora vsak udeleženec razvrstiti preostale udeležence šova po vrstnem redu glede na to, kdo se mu zdi najbolj privlačen.

Prvi je bil na vrsti Shannon, ki je na prvo mesto postavil Melindo in ob tem dejal, da bi se takim dekletom z veseljem pojavil pred svojimi prijatelji. Caitlin je bilo ob moževih besedah vse prej kot prijetno.

Nato je prišel trenutek, ko je na lestvico moral uvrstiti še svojo ženo Caitlin. Shannon se je najprej odločil, da bo svojo ženo uvrstil med prve tri, toda nepričakovano se je nato odločil, da jo bo pomaknil navzdol po lestvici.

Ob tem je svojo ženo šokiral z izjavo, da naravna lepota drugih dveh deklet sije bolj kot Caitlinina. Za tolažbo ji je nato še dejal, da ima potencial, da svoj videz dvigne na višjo raven. "Preostalih deklet nisem videl brez ličil, tebe sem," je Shannon še nadaljeval, ne da bi se zavedal, da je prizadel čustva svoje izbranke.

Toda stvari so se še poslabšale nekoliko kasneje, ko je Caitlin slišala Shannona, ki je v solzah po telefonu govoril s svojo bivšo, s katero ima otroka, zato se je želela z njim pogovoriti. Povedala je, da bi jo močno prizadelo, če bi ji mož čez čas priznal, da še ni prebolel bivše.

Sprva Shannon ni želel veliko govoriti, na koncu pa se je odločil, da si Caitlin zasluži resnico. "V to sem prišel z željo, da bi prekinil ta začaran krog z bivšo, in preprosto se mi zdi, da ne morem," je priznal v solzah in razložil, da je bil v zvezi sedem let, a da sta v tem času šla z bivšo velikokrat narazen. "Še vedno razmišljam o njej. Sovražim, da moram to reči, ampak še vedno jo ljubim."

Caitlin je v izjavi priznala, da je bilo to moževo razkritje težko slišati. "Ne vem, pri čem sem. Vedno sem v takem položaju. Nič novega. Upala sem, da bom morda tokrat z nekom, ki bi me lahko ljubil. Ampak ne. Ne. Nisem presenečena. Grozno je," je povedala v solzah.

Nocoj v Poroki na prvi pogled: Avstralija

Nič manj ne bo razburljiva nocojšnja epizoda, saj bo soočenje enega para pretreslo dogajanje v šovu. Jesse bo namreč obtožil svojo ženo Claire skrivnih telefonskih pogovorov z drugim udeležencem šova Adamom. Začelo se bo zapletati tudi med Melisso in Joshom. Mož se zaradi ženine nenasitne želje po posteljnih užitkih počuti samo kot sredstvo za potešitev le-teh.

Najnovejšo sezono priljubljenega ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Avstralija lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka zvečer.

