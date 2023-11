"Tudi v resnici smo postale kot sestre!"

Od pondeljka do petka ob 17. uri lahko na Planetu spremljate novo turško serijo Tri sestre, ki je osvojila tudi srca gledalcev po svetu. V seriji v vlogi ene od sester spremljamo tudi igralko Meliso Berberoğlu, ki je povedala, da so med snemanjem serije s soigralkami razvile takšen odnos, kot bi res bile sestre.

Uspešna igralka Melisa Berberoğlu je študirala gledališko igro in je že nastopila v nekaj televizijskih serijah. Njen največji projekt doslej pa je prav nastopanje v uspešnici Tri sestre. Vlogo najmlajše od treh sester Derye je dobila prek avdicije.

"Pritegnila me je močna družinska zgodba," je povedala igralka, ki si je že od vsega začetka najbolj želela odigrati vlogo, ki jo je na koncu tudi dobila.

Foto: Planet TV

"Derya je bolj neustrašna od mene. Je nekdo, ki o nikomer ne govori slabo, ščiti pravice ljudi in ima zelo rad živali. Je veliko bolj pogumna od mene. Odkrito povedano, želela sem igrati Deryo tudi zato, da bi se lahko od nje naučila biti pogumna," je o podobnostih med sabo in svojim likom povedala igralka.

Foto: Planet TV

S soigralkama Özgü Kayo in Almilo Ado, ki v seriji igrata njeni sestri, se je hitro povezala. "Pred tem ju nisem poznala. Özgü in Almila sta sicer že prej delali skupaj. Na bralnih vajah smo se zelo povezale. Res smo postale kot tri sestre. Celotna ekipa je kot ena velika družina. Mislim, da nas je zgodba, ki smo jo povedali v seriji, močno združila. Ta ljubezen nas je vse obdajala. Mislim, da so to občutili tudi gledalci."

27-letna igralka zase pravi, da je v zasebnem življenju zelo družaben človek: "Rada imam šport. Ker me zanima psihologija, veliko berem o tem. Veliko se družim s prijatelji, všeč pa mi je tudi, če imam čas zase. Rada skrbim tudi za svojega psa," je povedala igralka, ki jo na Planetu lahko spremljate v odlični turški seriji Tri sestre (Üç Kız Kardeş).

