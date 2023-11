Priljubljeni igralec je v zvezi s 13 let starejšo #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od pondeljka do petka ob 17. uri lahko na Planetu spremljate novo turško serijo Tri sestre, v kateri eno od glavnih vlog igra tudi vse bolj priljubljeni turški igralec Berker Güven, ki navdušuje v vlogi Somerja. Vse njegove oboževalke pa so verjetno nekoliko razočarne, da je igralec že nekaj časa srečen v zvezi s 13 let starejšo igralko.