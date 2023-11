Tanji Kocman so ponudili pasjo hrano: si jo je upala poskusiti? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Pasja sreča, ki jo vodi Tanja Kocman in ki jo na Planetu lahko ujamete vsako soboto ob 16.25, se v posebni rubriki vedno dotaknemo tudi prehrane za vaše ljubljenčke. Tokrat smo spoznali prvo slovensko kuhano hrano za pse. Kuhar, ki jo pripravlja, jo brez težav tudi poskusi, saj je skuhana iz prvovrstnih sestavin.

Voditeljica oddaje Pasja sreča Tanja Kocman je obiskala podjetje Juja Holistic Dog, ki pripravlja sveže kuhane obroke za pasje kosmatince. Gre za prvo slovensko kuhano hrano za pse. Idejna vodja Andreja je na idejo za kuhane obroke za pse prišla po tem, ko je posvojila psičko Jujo. Zlom hrbtenice in parvovirus za psičko nista bila najboljša popotnica v prvih mesecih njenega življenja. Z zdravo kuhano hrano, pravo mero mineralov in vitaminov ter veliko ljubezni jim je uspelo, da skupaj uživajo še danes.

Foto: Planet TV

Uporabljajo samo "human grade" sestavine. "To so sestavine najvišje kakovosti, ki so primerne tudi za prehrano ljudi, zato obstaja nevarnost, da obroke poje tudi skrbnik," se je pošalila Andreja, ki je Tanjo vprašala, ali bi poskusila.

Tanja se je najprej opravičila kuharju, ki pasje obroke pripravlja, nato pa povedala, da ne je mesa. To je po njenih besedah tudi edini razlog, da hrane ni poskusila, saj bi sicer to z veseljem naredila. Sta pa hrano pred kamero poskusila Andreja in kuhar ter dokazala, da gre zares za prvovrstne sestavine.

Čeprav Tanja pasje hrane tokrat ni poskusila, je potrdila, da je Čarli, njena pasja sreča, nad njo več kot navdušen. Več o prvi slovenski kuhani pasji hrani izveste v zgornjem videu iz oddaje Pasja sreča in na spletni strani juja.si.

Oddaja Pasja sreča, ki jo vodi Tanja Kocman, je na sporedu vsako soboto ob 16.25. Vabljeni v našo družbo!

