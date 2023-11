Poglejte, kdo je kdo v novi seriji Tri sestre #foto

Po izteku serije Zapleljivec boste na Planetu lahko spremljali novo turško uspešnico Tri sestre. V Turčiji in drugod po svetu izjemno priljubljena serija bo prvič na sporedu v petek, 17. novembra, ob 17. uri, spremljali pa jo boste lahko od ponedeljka do petka. V nadaljevanju lahko malo bolje spoznate like v seriji.

Odlična turška serija govori o treh sestrah, Turkan (Ozgu Kaya), Donuš (Almila Ada) in Deryi (Melisa Berberoglu). Skupaj z očetom Sadikom (Reha Ozcan) in mamo Nesrin (Iclal Aydin) so sanjali o svetli prihodnosti. Morda jih pravljična vzgoja na po borovcih dišečih ulicah Ayvalika ni pripravila na bridko resničnost odraslosti.

Sestre sčasoma ugotovijo, da življenje in izbire, ki jih morajo sprejemati, niso tako preproste, kot se zdi. Celo tisti, ki jim najbolj zaupajo, lahko pred njimi skrivajo velike skrivnosti. Obujanje preteklosti pa jih sčasoma pripelje do vprašanja: je na svetu kaj, česar čas ne more pozdraviti?

NESRIN (igra jo İclal Aydın)

Nesrin je mama. Je vztrajna in uspešna učiteljica. Je elegantna, samozavestna in urejena ženska, ki rada kuha. Je tudi nadarjena šivilja in kroji obleke za svoje hčere. Je disciplinirana in svoje učence uči, da živijo na enak način.

SADIK (igra ga Reha Özcan)

Oče Sadik je prijazen človek z dobrim srcem. Je spoštovan in ljubljen. Zaradi njegove sproščene osebnosti nikoli ničemur ne ugovarja. Prav ta njegova lastnost pa njegovo ženo Nesrin spravlja ob pamet. Njun srečen zakon občudujejo vsi, vključno z njunimi tremi hčerami.

TURKAN (igra jo Özgü Kaya)

Turkan je Sadikova in Nesrina prvorojenka. Vzgajali so jo kot princesko in fantje so se pogosto zaljubili vanjo zaradi njene lepote. Po končani srednji šoli se je poročila v bogato družino Koksoy, ki ima v lasti veliko podjetje v Istanbulu. Vse življenje bo v vojni s svojimi brati in sestrami, možem, taščo in hčerko.

DONUŠ (igra jo Almila Ada)

Donuš je Sadikova in Nesrina posvojenka. Vendar ona tega ne ve. Je umirjena in preprosta. Rada nosi enobarvna oblačila, ki ne pritegnejo pozornosti. Po naravi je zelo materinska.

DERYA (igra jo Melisa Berberoğlu)

Je hči Sadika in Nesrin, ki je najbolj neodvisna, odkrita in uporniška oseba. Želi si postati arhitektka. Hakan, za katerega pravijo, da je ljubezen njenega življenja, jo bo zapeljal na pot, s katere ni vrnitve …

SOMER (igra ga Berker Güven)

Je edini sin najbogatejše družine iz Ayvalika, Ruchain in Ozerja. Svojo ljubezen Mine je spoznal med študijem v tujini in je kljub vsem oviram, ki mu jih na pot postavlja njegova družina, ni zapustil. S poroko s Turkan se je sprijaznil zaradi finančnih koristi, vendar ni dober mož. Njegovo srce namreč še naprej pripada Mine.

Nova turška serija Tri sestre (Üç Kız Kardeş) bo prvič na sporedu v petek, 17. novembra, ob 17. uri. Spremljali jo boste lahko od ponedeljka do petka.

