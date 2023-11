Spoznajte neveste najnovejše sezone Poroke na prvi pogled #foto

Bronte Schofield, 28 let, spletna inštruktorica ličenja

Bronte je žepna raketa, ki je navajena vzbujati veliko pozornosti, a prave ljubezni še ni našla. V zvezah je bila že večkrat razočarana in prevarana, zato ima težave z zaupanjem. Priznava, da moškim dovoli, da izkoriščajo njeno prijaznost in hodijo po njej. Išče alfa samca, s katerim bi lahko imela poglobljene pogovore in ki bi jo razvajal.

Melinda Willis, 32 let, izvršna direktorica

Alfa ženska Melinda je samozavestna, drzna poslovna ženska, ki nima težav s pomanjkanjem moške pozornosti, vendar se zdi, da se ji pravi moški vedno izmaknejo. Pod svojo trdo zunanjostjo je zelo čustvena in včasih njeno pretirano razmišljanje o malenkostih vodi v nenehne konflikte v partnerskih odnosih. Išče ambicioznega moškega, ki je enako podjeten, razume njen življenjski slog in se je ne bo preveč oklepal. Mora pa biti potrpežljiv.

Tahnee Cook, 27 let, vodja odnosov z javnostmi

Tahnee zelo hitro govori, je strastna in živahna ter naveličana plehkih zmenkov, na katerih srečuje moške, ki se osredotočajo le na videz in ne iščejo globlje povezave. Čeprav ji pozornosti nasprotnega spola ne manjka, je ti vseeno ne povabijo na zmenke, zato se ves čas sprašuje, kaj dela narobe. Dela v zahtevni službi, kjer je pod stalnim pritiskom, a je Tahnee preprosto in nezahtevno dekle.

Alyssa Barmonde, 35 let, asistentka izvršnega direktorja

Alyssa je odraščala v Utahu in je bila vzgojena kot mormonka, družina pa je pomemben del njenega življenja. Alyssa je po koncu sedemletnega zakona že eno leto samska. Kot mati samohranilka težko najde čas za zmenke, na aplikacijah za zmenke pa je njen status prej minus kot plus. Toda Alyssa verjame v ljubezen in si želi še drugič stopiti pred oltar, a tokrat upa na srečen konec. Čeprav deluje nežna in sladka, priznava, da je lahko tudi ukazovalna in ne popušča niti takrat, ko ve, da se moti.

Janelle Hahn, 28 let, lepotna vplivnica

Janelle je zagnana, samozavestna ženska, ki je odraščala v strogi singapursko-kitajski družini. Ker sta njena starša še vedno srečno poročena, Janelle išče partnerja, ki ga bo njena družina imela rada in ga odobravala. Njena biološka ura tiktaka, zato jo zanimajo samo resne zveze in poroka.

Caitlin McConville, 27 let, vizažistka

Caitlin je brezupni romantik, katere srce je bilo že prevečkrat zlomljeno. Noče se zadovoljiti z nič manj, kot si zasluži, zato se je za pomoč obrnila na strokovnjake v oddaji Poroka na prvi pogled. Izbrala je samsko življenje, potem ko je hodila s preveč tepci s prevelikim egom, a po dveh letih brez intimnosti se je odločila, da je čas za ukrepanje.

Lyndall Grace, 27 let, računovodkinja

Lyndall ima diagnozo cistična fibroza, a z novim zdravilom, ki ji je podaljšalo pričakovano življenjsko dobo in ji omogočilo življenje brez večjih težav, se ji je odprl nov pogled na iskanje ljubezni. Odločila se je tvegati in bo zgrabila življenje za roge ter poskusila najti nekoga, ki bo živel enako.

Melissa Shepherd, 41 let, frizerka

Pri 41 letih Melissa išče svojo zadnjo priložnost za pravo ljubezen. Mama sina je po desetletnem zakonu pripravljena spoznati moškega svojih sanj. Je optimistična, karizmatična, predrzna, spogledljiva in prav nič skrivnostna glede spolnosti. Želi si moškega, ki ji bo lahko sledil. Išče očarljivega princa ali, še bolje, Thora!

Sandy Jawanda, 36 let, zobozdravstvena terapevtka

Sandy je Indijka, rojena v Avstraliji, ki nikoli ni bila v resni zvezi in ima zelo malo izkušenj z moškimi. Ker je odraščala s strogimi starši, ki so podpirali tradicionalne vrednote indijske kulture, je bila omejeno izpostavljena nasprotnemu spolu – ni se smela družiti s fanti in med njenimi prijatelji ni bilo nikoli moških. Hodila je v dekliško šolo in študirala na fakulteti za zdravstveno nego, kjer so bile večinoma ženske. Zaradi pomanjkanja izkušenj se Sandy boji, da bi jo moški radi samo izkoristili. Upa, da bo našla nekoga, ki bo spoštoval njene meje in ji pomagal premagati te strahove. Ker sta njena starša še vedno srečna v dogovorjenem zakonu, Sandy verjame, da bi poskus šovu lahko bil uspešen. Povsem zaupa strokovnjakom, da jo bodo povezali z nekom sočutnim, s katerim se bosta prvič videla na čudoviti bollywoodski poroki.

Claire Nomarhas, 31 let, pomočnica v vrtcu

Claire je svobodna duša, ki prihaja iz kaotične grške družine. Čas rada preživlja na prostem in je adrenalinska odvisnica, vendar ima tudi mehkejšo plat in je močno v stiku z duhovnostjo. Claire upa, da bo v šovu našla pravo ljubezen in osrečila svojo družino.

Deseto sezono priljubljenega ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Avstralija boste na Planetu lahko spremljali od ponedeljka, 13. novembra.

