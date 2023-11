Na Planet prihaja nova turška uspešnica Tri sestre

Turška serija Tri sestre, ki so jo začeli snemati leta 2022, je priredba istoimenske knjižne uspešnice turške pisateljice Iclal Aydin. Zgodba, postavljena v slikovito mesto Ayvalik leta 1998, se vrti okoli življenja Nesrin in Sadika, petindvajset let srečno poročenega para, in njunih treh hčera: Turkan, Donus in Derya.

Turkan, najstarejša hči, je od vseh občudovana zaradi svoje lepote in je iskrenega srca. Donus, druga najstarejša, je srednješolka, ki je navdušena nad branjem in pisanjem ter si želi postati pisateljica. Derya, najmlajša, prav tako obiskuje srednjo šolo, znana pa je po svoji uporniški in odkriti naravi.

Kljub različnim značajem tri sestre druži tesna vez in druga drugi zaupajo svoje sanje, razočaranja in radosti. Toda v njihovih življenjih se zgodi nepričakovan preobrat, ko premožna družina Kormanovih prosi, da bi se Turkan poročila z njihovim sinom Somerjem.

Par se res poroči, vendar Turkan kmalu odkrije, da je bila poroka Somerju vsiljena brez njegove privolitve. Ta zato na skrivaj nadaljuje razmerje s svojim dekletom Mine, Turkan pa postane ujetnica na videz pravljičnega življenja.

Medtem se Donus in Derya soočita z veliko skrivnostjo iz preteklosti, ki na glavo postavi njuni življenji. Nesrin in Sadik, ki obupano želita zaščititi svoje hčere, sta odločena, da bosta resnico skrila, saj se bojita posledic, ki jih lahko prinese.

Bo Turkan kljub oviram našla srečo v svojem zakonu? Ali lahko Nesrin in Sadik še naprej ščitita svoje hčere pred težo preteklosti? Bo Somer izbral zakon namesto svoje afere z Mine in razvil čustva do Turkan?

Nova turška serija Tri sestre (Üç Kız Kardeş) bo prvič na sporedu v petek, 17. novembra, ob 17. uri. Spremljali jo boste lahko od ponedeljka do petka.

