Strokovnjak razkril, zakaj bo nova sezona Poroke na prvi pogled najtežja doslej

Avstralski strokovnjak za partnerske odnose v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija John Aiken je razkril, da so se morali tekmovalci v deseti sezoni šova še bolj potruditi, saj so se srečevali z ekstremnim vedenjem posameznikov.

Strokovnjak za partnerske odnose v oddaji poroka na prvi pogled: Avstralija John Aiken Foto: Red Arrow Studios

Povedal je, da je bila ta sezona izjemno razburljiva predvsem zaradi nekaterih dominantnih moških in žensk, ki so v skupino udeležencev eksperimenta vnašali nemir.

"To je bila najtežja naloga za ekipo strokovnjakov do zdaj. Vsi udeleženci zdaj že vedo, kaj lahko pričakujejo od eksperimenta, in njihovo vedenje je zato lahko precej ekstremno. Zato imamo veliko odgovornost, da opozarjamo na slabo vedenje, in točno to smo tudi počeli." John je še opozoril, da je za ekipo strokovnjakov težavo predstavljalo tudi to, da je bilo med udeleženci veliko skrivnosti in laži.

Psihologinja Mel Schilling in klinična seksologinja Alessandra Rampolla Foto: Red Arrow Studios

Johnu Aikenu se bosta tudi tokrat pridružili klinična seksologinja Alessandra Rampolla in psihologinja Mel Schilling. Zadnja je povedala, da bomo v novi sezoni spremljali res fascinantno skupino ljudi in še bolj zanimivo dinamiko med pari.

"Mislim, da bo deseta sezona, kot vedno, polna drame, toda tokrat bo polna tudi res lepih ljubezenskih zgodb. Res sem navdušena nad to skupino udeležencev v eksperimentu," je dejala.

Deseto sezono priljubljenega ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Avstralija boste na Planetu lahko spremljali od ponedeljka, 13. novembra.

