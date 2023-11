Pogačar slavil na zadnjem kolesarskem spektaklu sezone #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planet 2 ste si v nedeljo zjutraj v neposrednem prenosu lahko ogledali še zadnji kolesarski spektakel te sezone Dirka po Franciji: Kriterij Saitama, ki je spet postregel z zvezdniško zasedbo. Slavil je slovenski kolesarski as Tadej Pogačar.

Na deveti izvedbi Dirke po Franciji: Kriterija Saitama se je zbrala podobna zvezdniška zasedba kot že prejšnji teden v Singapurju, manjkal je le zmagovalec Jasper Philipsen, ki je bil v Saitami prvi lani. Čeprav dirka ni uradna in gre za ekshibicijsko preizkušnjo v izvedbi organizatorjev francoskega Toura, se je ob tri kilometre in pol dolgi trasi zbralo veliko število gledalcev. Vzdušje, ki so ga pripravili Japonci, je po dirki pohvalil tudi Pogačar, ki je prvič nastopal na tem kriteriju.

Še zadnjič oblečen v belo majico Toura, ki jo je osvojil štirikrat zapored, je 25-letni zvezdnik s Klanca pri Komendi odločilni napad sprožil dva kroga pred koncem. Sprva je bil v begu skupaj s Seppom Kusom in Petrom Sagananom, v boju za zmago pa sta se na koncu udarila Slovenec in Američan. Močnejši je bil Pogačar.

Za najboljšega kolesarja na svetu zdaj sledijo prave počitnice, decembra pa bo z ekipo začel priprave na novo sezono, v kateri bo prvi cilj zmaga na dirki po Franciji. Več v zgornjem prispevku iz informativne oddaje Planet 18, ki je na sporedu vsak dan ob 18. uri na Planetu.

