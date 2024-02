Planet TV ima novo spletno stran

Zaživela je nova spletna stran televizije Planet TV, na kateri boste lahko še naprej spremljali vse aktualne vsebine, povezane z vašimi priljubljenimi oddajami, resničnostnimi šovi, serijami in filmi. Novo stran si lahko ogledate TUKAJ .

Pomlad na Planet prinaša kar nekaj novosti. Že v ponedeljek, 4. marca, se na Planet vračata priljubljena šova Večerja za 5 in ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled.

V kulinarični pustolovščini, ki bo na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, bomo vsak teden spoznali novih pet udeležencev, ki jim je skupno, da prihajajo iz iste slovenske regije, da radi pokažejo svoje kuharske sposobnosti in da znajo poskrbeti za dobro zabavo.

Napovednik šova Večerja za 5:

V tretji sezoni slovenske različice priljubljenega ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled, ki se na Planetu začenja v ponedeljek, 4. marca, ob 21.10, pa bomo tudi tokrat spremljali šest Slovenk in šest Slovencev na poti iskanja prave ljubezni.

Napovednik šova Poroka na prvi pogled:

Nova je tudi spletna stran televizije Planet TV, ki bo obiskovalcem ponujala več vsebin, povezanih z vašimi priljubljenimi oddajami, resničnostnimi šovi, serijami in filmi. Tu boste hitro dostopali do sporeda in preverili naše aktualne objave na družbenih medijih. Kako je nova stran videti, si poglejte TUKAJ.

Novo spletno stran televizije Planet TV lahko najdete na naslovu www.planet-tv.si.

