Priljubljena novinarka oddaje Jutro na Planetu sporočila veselo novico

Novinarka oddaje Jutro na Planetu Lara Medved je v petkovi oddaji vse presenetila z razkritjem vesele novice, da se bo družina, ki si jo je ustvarila z glasbenikom Blažem Švabom iz skupine Modrijani, kmalu povečala.

"Naša družina se bo to poletje povečala še za enega družinskega člana ali članico. Tudi sinček Lev je novico dobro sprejel in se veseli, da bo dobil družbo. Do začetka poletja bom še lahko delala z ekipo prijateljev in sodelavcev na televiziji Planet TV, potem pa se bom nekaj časa povsem posvetila družini. Ko bo mogoče, se znova vrnem k ustvarjanju televizijskih vsebin in svojim televizijskim kolegom na Planet TV. Najbolj pa si želim, da bi bili vsi zdravi in da bi se v tem času dobro počutili," je ob tem povedala Lara.

