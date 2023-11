Pevka razkrila, da se je rokovala z ameriškim predsednikom #video

Alenka Godec je pred časom že povedala, da je nastopila za angleško kraljico, v oddaji, ki si jo boste na Planetu lahko ogledali nocoj, pa je razkrila še, kako je bil videti njen nastop za papeža in ameriškega predsednika.

"Bill Clinton in Janez Pavel II. To je že kar nekaj let nazaj. Nekako me je doletela čast, da sem lahko zapela vsem tem ljudem. Janezu Pavlu II. smo skupaj z New Swing Quartetom zapeli v Vatikanu. Na avdienci se temu reče. Tam se moraš zagrebsti, ker je polna dvorana ljudi, ki bi radi zapeli papežu, tako da moraš najti pravi trenutek, hitro vstati in potem ti odpoješ svoje. Pesem Amazing Grace smo, mislim, takrat zapeli, nisem čisto prepričana. Za Clintona je bilo pa na Kongresnem trgu. Bilo je bolj sproščeno z Big Bandom RTV Slovenija, ker vemo, da je saksofonist in je oboževal big bande. On mi je pa roko dal," je ponosno povedala pevka. Več v zgornjem videu.

Kako srečno roko je imela Alenka Godec v oddaji Kolo sreče, preverite nocoj ob 20. uri na Planetu.

