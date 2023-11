Sodelovanje s kozlom in kravo za komika ni bila prav prijetna izkušnja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali zabavni kviz Kolo sreče, v katerem se bo preizkusil tudi pisatelj in standup komik Rok Bohinc. V oddaji bo razkril, da je bilo sodelovanje z živalskimi soigralci zanj vse prej kot prijetna izkušnja.

Rok Bohinc je vsestranski ustvarjalec. Je mladinski pisatelj, standup komik, scenarist in igralec, večkrat nastopa tudi v reklamah. In v oddaji Kolo sreče je razkril, da sta se mu dva soigralca še posebej vtisnila v spomin.

Prvi je bil kozel, ki se je po Rokovih besedah na snemalnem prizorišču obnašal vse prej kot profesionalno. V nekem trenutku se je namreč začel z glavo zaletavati v Roka in mu kar močno otežil delo pred kamero.

Tudi sodelovanje s kravo ob neki drugi priložnosti ni bilo najbolj zabavno. Med promocijo nekega izdelka so se z živo kravo namreč sprehajali po središču Ljubljane in vse je teklo gladko, dokler krava ni začela piti iz vedra, v katerem je bilo poleg vode še čistilo. Hujših posledic za kravo sicer ni bilo, le prebavne težave je imela, kar pa so na žalost občutili tudi nekateri mimoidoči na Tromostovju. Več v zgornjem videoposnetku.

Kako se je Rok Bohinc odrezal v kvizu Kolo sreče, pa preverite nocoj ob 20. uri na Planetu!

Zabavni kviz Kolo sreče je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri na Planetu!

