Udeleženka šova izgubila kar 30 kilogramov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tretjo večerjo v tem tednu oddaje Večerja za 5: Na deželi bo gostila Klementina, ki je razkrila, da se je pred časom odločila za korenito spremembo v življenju in izgubila kar 30 kilogramov telesne teže.

Klementina je v oddaji Večerja za 5: Na deželi, ki si jo boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 21. uri, povedala, da se je za veliko spremembo odločila v času epidemije bolezni covid-19, ko jo je na njeno ne ravno najboljšo fizično kondicijo opomnil njen oče. Takrat se je odločila, da pokliče prijateljico in jo prosi za pomoč pri spremembi načina prehranjevanja.

Preizkusila je nekaj različnih diet in v letu in pol ji je uspelo izgubiti kar 30 kilogramov. Na svoj dosežek je zelo ponosna in pravi, da je po izgubi kilogramov postala druga oseba. "Začela sem hoditi med ljudi, prej pa sem se zelo zapirala vase," je povedala. Več v zgornjem videoposnetku.

Kakšno pojedino bo Klementina pripravila svojim gostom, pa preverite nocoj ob 21. uri na Planetu!

Kulinarična dogodivščina Večerja za 5: Na deželi se v tem tednu mudi v okolici Vrhnike. Oddaja je na sporedu od ponedeljka do petka ob 21. uri. Ne zamudite!

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.