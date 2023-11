Trije z enakim številom točk: na koncu sta zmagovalca določila ... #video

Za nami je še en teden oddaje Večerja za 5: Na deželi, v katerem smo se potepali po okolici Vrhnike. Tokratna odločitev o zmagovalcu je bila najtežja do zdaj, saj so imeli kar trije tekmovalci enako število točk.

Zadnjo večerjo v tem tednu je pripravil Sašo, ki je bil pred težko nalogo, saj bi moral zbrati vsaj 36 točk, če bi želel preseči točkovni izkupiček do tistega trenutka vodilne trojice: Andreja, Marinke in Mateje. To mu na koncu ni uspelo in pred razglasitvijo zmagovalca so se na najvišji stopnički še naprej gnetli omenjeni trije tekmovalci.

Glavno besedo sta nato dobila preostala dva tekmovalca: Sašo, ki je zasedel tretje mesto, in Klementina, ki je bila četrta. Po kratkem pogovoru in izmenjavi mnenj sta se odločila, da si prvo mesto, predvsem zato, ker je pri kuhi uporabljala izključno doma pridelane sestavine, zasluži Marinka. Kako je bila videti razglasitev zmagovalke, si lahko pogledate v zgornjem videu.

