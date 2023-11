"Zdi se mi, da nekdo malo taktizira!" #video

Saša Dolenca gledalci Planeta že poznajo, saj je svoje kuharsko znanje že večkrat pokazal tudi v oddaji Jutro na Planetu, v kateri je navdušil s hitrimi in okusnimi recepti, tokrat pa bo poskusil navdušiti svoje sotekmovalce. Če bo želel zmagati, bo moral preseči točkovno mejo 35 točk, ki so jo do zdaj dosegli kar trije udeleženci šova v tem tednu: Andrej, Marinka in Mateja.

In prav v tem tednu je med tekmovalci čutiti nekaj več tekmovalnosti kot v prejšnjih tednih. Nekateri celo sumijo, da je v igri tudi nekaj taktiziranja. Kaj so o tem povedali trije udeleženci šova, si poglejte v zgornjem videu.

S kakšno hrano bo Sašo danes poskusil navdušiti svoje tekmovalce, koliko točk si je s tem prislužil in predvsem ali bo to dovolj za končno zmago, izveste v nocojšnji oddaji Večerja za 5: Na deželi.

Kulinarična dogodivščina Večerja za 5: Na deželi se v tem tednu mudi v okolici Vrhnike. Nocoj ob 21. uri bomo dobili zmagovalca tega tedna!

