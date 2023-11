"Nisem vedel, da grem v viharje #video

V oddaji Milijonar, ki si jo boste na Planetu lahko ogledali danes, je voditelj Jure Godler priznal, da ni vedel, da priljubljeni igralec Jernej Kuntner, ki bo nocoj sedel na vroči stol Milijonarja, zelo rad jadra na deski.

"Začel sem, ko sem imel trinajst ali štirinajst let. Naš kolega je imel srf in bili smo pri njem na morju. Rekel je, naj se grem naučit. Bil je vihar, on se je režal, ker je tak cinik. Jaz pa nisem razumel, zakaj, in rekel, da seveda se bom naučil. Veliki valovi in vse je bilo, ampak je vedel, da piha proti obali in da me ne more odnesti. In jaz sem eno uro umiral od te muke. Ampak potem me je ta šport tako pritegnil, da so nama z bratom starši kupili srf. Potem smo srfali in tudi učili srfanje," je razložil igralec.

Po nekaj letih jadranja na deski po Piranskem zalivu se je odločil, da se preizkusi tudi zunaj naših meja. "Letos sem šel prvič na Rodos, da sem po dolgem času spet obudil pravo srfanje. Ampak tisto so pa viharji, jaz pa nisem vedel, da grem v viharje. Tega nisem znal. Tako sem se moral na novo nekaj naučiti," je še povedal Jernej Kuntner, ki bo dobitek iz nocojšnjega Milijonarja podaril zavodu Pet, ki izvaja terapije s psi.

Koliko denarja bo za dobrodelni namen zbral priljubljeni igralec, izveste nocoj ob 20. uri na Planetu.

Kviz Milijonar je na sporedu vsak petek ob 20. uri na Planetu. Ne zamudite!

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.