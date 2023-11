Želel se je pošaliti, a mu je gostiteljica hitro zaprla usta #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi danes se bomo zabavali ob oddaji Večerja za 5: Na deželi, ki bo na sporedu ob 21. uri na Planetu. Tokrat bo večerjo pripravila Marinka in druženje bo potekalo v zelo sproščenem vzdušju, zato bomo videli tudi nekaj hudomušnega zbadanja.

Med sproščenim pogovorom ob glavni jedi je Klementina nocojšnjo gostiteljico vprašala o škatli, v kateri so kokošja jajca, s katerimi si mimoidoči lahko kar sami postrežejo, plačajo pa jih tako, da v škatlo poleg dajo denar. Klementino je predvsem zanimalo, ali tak sistem zares deluje in ali so ljudje pošteni.

"So, so. Sem že dobila več, manj pa nikoli," se je glasil odgovor Marinke.

Andrej je takoj izkoristil priložnost, da se je ob tem pošalil. "V redu, torej ko naslednjič jaz pridem, mi ni treba dati," je dejal in se začel smejati.

"To potem predvsem pokaže tvoj karakter," mu je hitro odvrnila Marinka in z odgovorom navdušila preostale tri člane omizja, ki jih je premagal smeh.

"Nisem privoščljiva, ampak dobro ga je ustavila oziroma mu zaprla usta," je na to temo povedala Klementina, Sašo pa je dodal: "Marinka je presenetila z izjavo, da je Andrej kurji tat, ker ga je malo pod rebra dregnila. Kot bi imela neke neporavnane račune mogoče. Ne vem, dobil sem tak občutek. Moram vprašati, kaj sta imela. Mogoče bo pa povedala." Več v zgornjem videu.

Kako se je odvila tokratna večerja v oddaji Večerja za 5: Na deželi, izveste nocoj ob 21. uri na Planetu.

Kulinarična dogodivščina Večerja za 5: Na deželi se v tem tednu mudi v okolici Vrhnike. Oddaja je na sporedu od ponedeljka do petka ob 21. uri. Ne zamudite!

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.