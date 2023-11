Epska zgodba: najprej se je skoraj osmešil, nato pa spoznal velikega zvezdnika #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali Kolo sreče, v katerem bo med tekmovalci tudi naš nekdanji vrhunski parašportnik Darko Đurić. V oddaji bo razkril zabavno prigodo s paraolimpijskih iger v Braziliji, ki ga je pripeljala do tega, da je osebno spoznal glasbenega zvezdnika.

V oddaji Kolo sreče bo svojo srečo tokrat preizkusil tudi nekdanji vrhunski paraplavalec Darko Đurić, ki se lahko pohvali s tem, da je bil dvakrat svetovni prvak, evropski prvak, svetovni rekorder in dvakrat udeleženec paraolimpijskih iger.

Voditelju Kolesa sreče Klemnu Bučanu bo tokrat več povedal tudi o zabavnem zapletu na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru, kjer je v bazen skoraj skočil s slušalkami za poslušanje glasbe. Na srečo so ga na to pravočasno opozorili in vsa dvorana mu je zaploskala v smehu. S tem je vzbudil tudi kar nekaj pozornosti novinarjev, ki jih je zanimalo, kakšno glasbo je v tistem trenutku poslušal.

Šlo je za brazilsko težkometalsko skupino Sepultura, kar je prišlo na uho njihovemu menedžerju. Ta je nato organiziral srečanje Đurića s kitaristom skuoine, ki je ravno v tistem času igral na zaključni slovesnosti olimpijskih iger. Več v zgornjem videu.

