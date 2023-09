To so udeleženci novega šova na Planetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek, 11. septembra, ob 21. uri si boste na Planetu lahko ogledali prvo epizodo novega resničnostnega šova Večerja za 5: Na deželi, v katerem ne bomo samo kuhali. Pomembni sestavini vseh oddaj bosta namreč bolj kot kulinarično predznanje dobra volja in smeh, vsak teden pa bomo obiskali drug del Slovenije.

V ospredju nove oddaje bodo druženje, zabava, lokalni recepti in lokalne sestavine. V prvem tednu bomo tako spoznali, kako je vse našteto videti v Dobu z okolico. V nadaljevanju vam predstavljamo peterico, ki se bo družila v prvem tednu. Vsak večer bo eden izmed njih kuhal, ostali ga bodo ocenjevali, konec tedna pa bomo videli, kdo se je najbolj izkazal.

LUKA, DOB

Tridesetletni Luka je po poklicu animator in glasbenik. Zanima ga prava umetnost in ne mara, kot pravi, neumne umetnosti. Na Večerjo za 5: Na deželi se je prijavil, da nam razkaže krajevno skupnost Dob in ker bi rad skuhal zdrav obrok iz lokalnih poljščin.

LENA, DOMŽALE

Enainpetdesetletna Lena prihaja iz Domžal in je po poklicu socialna delavka. Je velika ljubiteljica živali, ima kar šest kužkov. Ljubezen do živali je ovekovečila za vse življenje, in sicer s tatujem tačk na svojem telesu. Pravi, da bo v oddaji stavila na simfonijo okusov in vrhunsko postrežbo.

ANI, DOB

Ani je 63-letna upokojenka, ki ima rada življenje. Ko zasliši glasbo, je težko pri miru, kar boste opazili tudi v oddaji. Rada kolesari, smuča, poje v zboru in se ukvarja z dobrodelnostjo. V prazničnem času pa obiskuje tudi starejše.

MAŠA, LUKOVICA

Maša je odraščala tudi s starima staršema, ki sta ji približala peko in kuhanje. Predvsem uživa v peki sladic. Je 20-letna študentka, ki jo je košarka tako navdušila, da se je odločila, da se poda tudi v trenerske vode. Rada tudi poje in igra kitaro. Zase pravi, da je nasmejana in pozitivna.

MARJETA, DOB

Družina pomeni Marjeti največ. Petdesetletnica je gospodinja in kmetica, ki rada vrtnari in hodi v gore. Za njo je težka življenjska preizkušnja, skrbi za nepokretnega moža, a ji pomagajo vsi trije otroci. To, da sem babica, pa je nov zagon v življenju, pravi. Nadeja se na zmago, saj bo za recept uporabila babičino jed.

Kulinarična pustolovščina Večerja za 5: Na deželi bo mizo za pet prvič pogrnila v ponedeljek, 11. septembra, ob 21. uri!

