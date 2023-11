Nevesta s hudo diagnozo: pričakovana življenjska doba je 32 let #video

Prva epizoda je postregala že z dvema poročnima slavjema, na enem je večno zvestobo svojemu možu obljubila tudi 27-letna Lyndall Grace, ki se že vse življenje bori s težko boleznijo. "Cistično fibrozo so mi diagnosticirali, ko sem bila stara tri tedne," je razkrila.

Lyndall Grace Foto: Planet TV

Povedala je, da pri tej bolezni celice ne delujejo pravilno in zato prihaja do okužb ter vnetji, zaradi česar tkivo v pljučih postaja zabrazgotinjeno in se pljučna funkcija sčasoma zmanjšuje.

Lyndall je večino svojega življenja mislila, da bo živela le do svojih 30. let. V najstniških letih je na spletu namreč prebrala, da je pričakovana življenjska doba ob takšni diagnozi le 32 let. A njeno življenje se je popolnoma obrnilo na glavo, ko je bilo pred kratkim odobreno novo zdravilo, ki pričakovano življenjsko dobo podaljša za 40 let. Tudi pri njej zdravilo dobro učinkuje in je bistveno izboljšalo kakovost njenega življenja.

Lyndall in Cameron Foto: Planet TV

Čeprav je vedno mislila, da v življenju ne bo imela priložnosti postati nevesta in imeti otrok, je z novim zdravilom dobila novo priložnosti in sklenila je, da jo bo v polnosti izkoristila, zato se je tudi odločila sodelovati v tem ljubezenskem eksperimentu.

Srečo je imela tudi z ženinom, ki so ji ga izbrali strokovnjaki v šovu. Med mladoporočencema je namreč že pred oltarjem zavladala prava energija, zato Lyndall ženinu Cameronu ni želela dati razloga, da ji ne bi zaupal. Med poročnim slavjem se je odločila, da mu bo povedala za svojo bolezen.

Sprva je mislila, da te bolezni ne bo poznal, ampak je povedal, da ima s to boleznijo tudi sam izkušnje, in razkril žalostno zgodbo o svojem prijatelju, ki je zaradi te bolezni izgubil dekle.

Foto: Planet TV

"Potrebovala je veliko poguma, da mi je to povedala, in to zelo spoštujem. Navdušen sem, da je dobila drugo priložnost za življenje, in vesel sem, da ji bom lahko stal ob strani," je o tem povedal Cameron.

Prvo epizodo desete sezone priljubljenega ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Avstralija si boste na Planetu lahko ogledali nocoj. Na sporedu bo od ponedeljka do četrtka ob 21.10.

