To so ženini v novi sezoni Poroke na prvi pogled

Cameron Woods, 27 let, mizar

Cameron je prizemljen, predrzen in sproščen mizar, ki se je preselil v Darwin, da bi delal v skupnostih domorodcev na severnem ozemlju. Nikoli ni imel dekleta, zato je sodelovanje v eksperimentu zanj velik skok iz cone udobja. Vseeno popolnoma zaupa, da bodo strokovnjaki našli pravo osebo, ki bo imela rada njega in njegov življenjski slog. Prav zato je pripravljen poskusiti najti ljubezen tudi s popolno neznanko.

Ollie Skelton, 26 let, glasovni umetnik

Ollie je samozavesten, karizmatičen in zrel za svoja leta in zagotovo ve, kako uporabiti svoje besede, da dobi, kar hoče. Ni ljubitelj sodobnih zmenkov in prisegel je, da ne bo brskal po spletu, da bi našel ljubezen. Imel je eno resno razmerje in ve, kakšen je občutek, ko se zaljubiš, zato išče osebo, ki bo v njem znala zbuditi ta čustva. Ollie, ki živi s tremi ženskami: mamo in dvema sestrama, išče močno, neodvisno in potrpežljivo žensko, ki bo lahko sprejela njegovo včasih leno in trmasto naravo, pod katero se, kot pravi, skriva romantična plat.

Layton Mills, 35 let, izvršni direktor

Layton je pravi podjetnik. Pri komaj 19 letih je že začel ustanavljati številna podjetja, vključno z zadnjim projektom medicinske konoplje za hišne ljubljenčke. Medtem ko je v poslu motiviran in zagnan, partnerski odnosi niso njegova prioriteta in Layton delo pogosto postavlja na prvo mesto. To je povzročilo težave tudi v njegovih preteklih partnerskih zvezah, saj ponavadi več časa preživi v pisarni za računalnikom in na sestankih kot s svojo boljšo polovico. Dejstvo, da je edini v svoji družbi, ki je pri 35 letih še vedno samski, je sprožilo alarm, da se mora nekaj spremeniti.

Duncan James, 36 let, regionalni direktor v podjetju za kibernetsko varnost

Šarmantni in očarljivi Duncan brez težav spoznava ženske, vendar se pogosto znajde v razmerjih, ki na dolgi rok niso mogoča. V razmerju želi biti najboljši prijatelj in ljubimec. Išče žensko s stilom, čustveno inteligenco, samozavestjo in fizično privlačnostjo. Duncan upa, da bodo strokovnjaki tokrat našli pravo osebo zanj.

Dan Hunjas, 42 let, lastnik podjetja za digitalni marketing

Dan je bil že dvakrat poročen in je oče najstniške hčere. Želi si nekoga, ki je zdrav, fit, motiviran in kos njegovemu življenjskemu slogu, sanjam in ambicijam. Dan, rojen v revno družino, je trdo delal, da je postal uspešen v življenju in da vozi porsche 911. V življenju mu je uspelo skoraj vse, zdaj pa išče še zadnji košček sestavljanke.

Harrison Boon, 32 let, gradbenik

Harrison z odličnim smislnom za humor išče ljubezen, vendar tega ne jemlje preveč resno. Oče samohranilec triletnika je pripravljen imeti več otrok s pravo žensko, vendar se ne bo zadovoljil s komerkoli. Po vzoru 33-letnega zakona svojih staršev si Harrison po dveh letih samskega življenja želi to spremeniti in se ustaliti s čudovito žensko, ki deli njegovo veselje do življenja, cilje, vrednote in smisel za humor.

Jesse Burford, 30 let, poročni uradnik

Jesse, nekdanji član heavy metal skupine, je zdaj poročni uradnik v Perthu, ki izvaja poročne ceremonije v slogu rock zvezdnikov. Vodil je več kot 500 porok, toda ko je bil priča tolikšni ljubezni in predanosti, si je tega želel tudi zase. Iskreni in čustveni Jesse je imel dve resni zvezi. Pri izbiri partnerjev je izjemno izbirčen in ima obsežen seznam stvari, ki so nesprejemljive zanj. Jesse vseeno upa, da lahko ljubezen v ekspermentu še vedno vzcveti, četudi njegova izbranka ne bo čisto popolna.

Adam Seed, 35 let, lastnik podjetja

Predrzen in samozavesten Adam je sodobni podjetnik, ki je vedno na preži za naslednjo poslovno priložnostjo. Med dvajsetim in tridesetim letom je bil v zvezi skoraj deset let, po zaroki pa je ugotovil, da je premlad, da bi se ustalil. Potem ko je Adam dolga leta izpopolnjeval svoje osvajalske veščine, je prepričan, da so aplikacije za zmenke brezplodne pri iskanju nove ljubezni. Za Adama je bil London zadnjih šest let njegov dom. Zdaj je preletel pol sveta z upanjem, da bo našel ljubezen v deželi tam spodaj z nekom, ki je tako zrel, pošten in odprt kot on.

Shannon Adams, 30 let, osebni trener

Na prvi pogled se morda zdi Shannon povprečen brezskrben samec, a globoko v sebi je občutljiva duša, ki išče ljubezen. Ima triletno hčerko, ki jo ima neizmerno rad. Dolga leta je bil v razmerju s svojo nekdanjo partnerico, zdaj pa je pripravljen življenje nadaljevati z nekom, s katerim lahko gradi prihodnost. Shannon je včasih vzkipljiv in ne prenaša nesmislov, zato vedno pove tisto, kar misli, in to ga pogosto spravi v težave. Toda po letu notranje rasti in razmišljanja ima občutek, da je svoja najboljša različica doslej, zato išče nekoga, ki ga bo sprejel takšnega, kot je.

Joshua White, 40, direktor podjetja za oglaševanje

Josh pravi, da je v odnosih stabilen, zanesljiv in trden. Ljubeči samohranilec in oče dveh otrok tako zelo obožuje Disney, da je svoje otroke poimenoval po svojih najljubših likih. Zdaj išče posebno osebo, ki bi se mu pridružila na življenjski poti. Zmenki so postali povsem drug svet, odkar je bil nazadnje samski, zato se s težavo privaja na novodobne težave, ki jih prinašajo.

Deseto sezono priljubljenega ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Avstralija boste na Planetu lahko spremljali od ponedeljka, 13. novembra.

