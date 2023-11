Nevesta iz šova doživela osupljivo preobrazbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nocojšnji drugi epizodi priljubljenega ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Avstralija bo usodni da dahnila tudi 36-letna Sandy Jawanda, ki je pred vstopom v šov doživela izjemno preobrazbo in izgubila kar nekaj kilogramov.

Sandy je Indijka, rojena v Avstraliji, ki nikoli ni bila v resni zvezi in ima zelo malo izkušenj z moškimi. Ker je odraščala s strogimi starši, ki so podpirali tradicionalne vrednote indijske kulture, je bila omejeno izpostavljena nasprotnemu spolu – ni se smela družiti s fanti in med njenimi prijatelji ni bilo nikoli moških. Zaradi pomanjkanja izkušenj se Sandy boji, da bi jo moški radi samo izkoristili.

Kljub temu, da je starša pri tej odločitvi nista podpirala, se je odločila ljubezen poiskati s pomočjo strokovnjakov v ljubezenskem eksperimentu Poroka na prvi pogled: Avstralija.

Sandy bo v nocojšnji epizodi dahnila usodni da. Bo vendarle našla večno ljubezen? Foto: Planet TV

Še pred vstopom v šov je Sandy Jawanda šla skozi neverjetno preobrazbo svojega telesa. 36-letna zobna higieničarka je svojo veliko izgubo odvečnih kilogramov razkrila v videoposnetku na Instagramu, ob objavo pa je pripisala: "Če ne vedo, kako daleč si prilezel, jim pokaži."

Ob tem je povedala, da sicer težko gleda svoje starejše fotografije, vendar jih ima za opomin na to, kako trdo je delala, da je prišla do tu, kjer je zdaj. Bo v šovu našla tudi srečo v ljubezni?

Deseto sezono priljubljenega ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Avstralija lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21.10.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.