Priljubljena voditeljica je bila tudi pevka: posnela je celo glasbeni album #video

V vsaki oddaji Kolo sreče marsikaj zanimivega izvemo tudi o tekmovalcih. Voditeljico oddaje Jutro na Planetu Manjo Stevič je voditelj Kolesa sreče Klemen Bučan med drugim vprašal o njeni glasbeni karieri.

"Zdaj bolj pod tušem zadnje čase, ampak nekoč sem pela," je odgovorila Manja, voditelja pa je nato zanimalo še, ali je posnela tudi kakšno ploščo. "Eno, ampak je nikoli nisem izdala. Imenuje se Black Rose (Črna vrtnica, op. p.), lahko malo pogledate. Deset pesmi v angleščini. Denis Beganović je bil moj producent. Velika čast je bila z njim to narediti in da je verjel vame. V bistvu sem tja prišla z željo, da posnamem samo eno pesem. Ko je slišal moj glas, je rekel, da imam tako zanimivo barvo, da bova naredila cel album," je razložila in dodala, da takrat vseeno ni dovolj verjela vase, da bi album na koncu ugledal luč sveta. Več v zgornjem videu.

Manja bo svoje pevske sposobnosti morala pokazati tudi v oddaji Kolo sreče. Kako ji je šlo, preverite nocoj ob 20. uri na Planetu!

Zabavni kviz Kolo sreče je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri na Planetu. Ob 21.10 sledi ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled: Avstralija.

