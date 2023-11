Glasbenik čustveno spregovoril o pesmi, med ustvarjanjem katere je sodeloval z očetom #video

Priljubljeni raper Emkej bo med oddajo povedal marsikaj o sebi in tudi o svojem glasbenem ustvarjanju. Voditelj Klemen Bučan ga je med drugim vprašal o njegovem zadnjem albumu, ki ga je izdal in na katerem je tudi skladba, ki štajerskemu glasbeniku še posebej veliko pomeni. To je pesem Zavist.

"To je pesem, ki je nastala z mojim očetom in mi je zelo pri srcu," je povedal Emkej, voditelj pa ga je vprašal, kako je bilo videti glasbeno ustvarjanje z očetom. "Glede na to, da očeta več ni, je to en zelo lep spomin, v katerega se lahko vrnem. V videospotu so tudi posnetki s Tajske, kjer smo živeli, ko sem bil mlad. Vse skupaj je en tak lep trenutek, ki bo ostal za vedno," je vidno ganjen razložil raper. Več v zgornjem videu.

Videospot za pesem Zavist:

Kako uspešen je bil Emkej v zabavnem kvizu Kolo sreče, pa izveste nocoj ob 20. uri na Planetu.

Zabavni kviz Kolo sreče je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri na Planetu. Ob 21.10 sledi ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled Avstralija.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.