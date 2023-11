Fredi Miler z vžigalico preverjal nivo goriva: ni se dobro končalo #video

Med drugim bo povedal, da se preverjanje ravni goriva v rezervoarju njegovega motornega kolesa z vžigalico ni najbolje končalo. "Slišal sem, da si pri trinajstih letih zakuril drvarnico," je pogovor o tem začel voditelj Klemen Bučan.

"Ne samo drvarnico, tudi moped. Ko si mlad in naiven, se voziš podnevi z motorjem in ti zmanjka bencina. Potem sem poklical prijatelja in ga vprašal, ali ima kaj bencina in je rekel, da ga ima. Prinesel ga je in ga vlil v rezervoar, jaz pa sem s prstom poskušal, ampak nisem čutil, ker je bencin mrzel in zunaj je bilo tudi mrzlo. Daj malo z vžigalico posveti, da jaz to vidim. On mi je z vžigalico svetil, jaz z glavo noter. Rekel sem mu, da nič ne vidim. Vžigalico je dal še bližje, jaz sem spet rekel, da nič ne vidim, kar naenkrat pa bum," je o prigodi, ki je nasmejala vse v studiu, povedal glasbenik Fredi Miler.

Posledice neprevidnega ravnanja je še nekaj časa občutil predvsem na svoji frizuri. Več v zgornjem videu.

Kako dobro se je v zabavnem kvizu Kolo sreče odrezal koroški glasbenik, lahko preverite nocoj ob 20. uri na Planetu.

