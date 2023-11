Slovenski glasbenik na odru skoraj umrl, občinstvo pa se je smejalo #video

"Glasba te je skoraj stala življenje?" je pogovor z Rudolfom Gasom o neobičajni nezgodi na glasbenem odru začel voditelj Kolesa sreče Klemen Bučan. "Zdaj si me pa brcnil štirideset let nazaj," je bil pevec sprva presenečen, da voditelj to ve.

"Nekega lepega dopoldneva smo igrali ob zaključku srednje šole. Malo sem občinstvo že navadil, da sem bolj žive narave, definitivno ne mirne narave na odru. Zgodilo se je, da me je elektrika začela tresti. Ojačevalec je bil star. Mikrofon mi je pritisnilo k prsim. Še zdaj imam posledice opeklin na roki. Nekaj časa me je stoje treslo in nekaj časa leže. Hvala bogu je bil oder lesen, tako da sem preživel, ampak ljudje so se pa smejali, ker so mislili, da je to del predstave. Da se mi je spet 'spipalo'," je o neljubem dogodku na glasbenem nastopu povedal pevec. Več v zgornjem videu.

Kako dobro se je glasbenik odrezal v Kolesu sreče, preverite nocoj ob 20. uri na Planetu!

Zabavni kviz Kolo sreče je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri na Planetu. V tem tednu se bodo v Kolesu sreče preizkusili pevec Rudi Gas, pevka Tinkara Fortuna in pionir stand up komedije pri nas Andrej Težak - Tešky.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.