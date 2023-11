Dobitnica avtomobila je učiteljica, ki odhaja na prvo vožnjo na... #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu vsak delovnik ob 8. uri na Planetu. Jutri bodo z nami tri zelo zanimive živali, ki jih običajno ljudje nimamo doma za hišne ljubljenčke – piton, gosenica in ogromen ščurek. Ne zamudite tudi kviza Kolo sreče od ponedeljka do srede ob 21. uri. Nocoj bo z nami Fredi Miler.

Dejstvo je, da gledalci na Primorskem redno spremljajo naš kviz Kolo sreče. Med njimi je tudi gospa Željka, ki se ji je sinoči med gostovanjem v oddaji Kolo sreče zgodilo nepričakovano – osvojila je glavno nagrado, avtomobil. Kako je bilo na snemanju in primopredaji avta ford puma, pa smo si ogledali v oddaji Jutro na Planetu.

Tekmovalka kviza je sicer učiteljica razrednega pouka, ki ima rada razgibano življenje. Zato se bo na prvo vožnjo s svojim ford pumo podala kar v Dolomite ali pa v Avstrijo, pravi. Snemanje oddaje ji bo ostalo v lepem spominu, saj pravi, da do zdaj v življenju ni osvojila še ničesar in da je kviz prava mešanica znanja in sreče. Zdaj, ko je poleg denarja osvojila še glavno nagrado, avto, pa bo zagotovo opazna tudi na cesti.

Ključe ji je predal direktor prodaje in marketinga pri Summit Motors Ljubljana Tomaž Oblak. Ob predaji, kje je bil tudi Planet TV, je dobitnici zaželel veliko srečnih kilometrov. Kam se bo srečna dobitnica zapeljala na prvo vožnjo, pa si lahko ogledate v zgornjem posnetku.

Foto: Osebni arhiv

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu vsak delovnik ob 8. uri na Planetu. Kviz Kolo sreče pa od ponedeljka so srede ob 21. uri.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.