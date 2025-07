Neuradno: Ford trgovcem v Evropi obljubil nove avtomobile #foto

Ameriški Ford je v nekaj letih iz Evrope umaknil ali pa povsem ukinil več modelov - med temi so bili ka, S-max, galaxy, mondeo, fiesta in kmalu se bo to zgodilo tudi s focusom. Ford nima več pravega velikoserijskega in cenovno dostopnejšega vozila klasične zasnove. Novi električni avtomobili so sicer uporabniško zelo dobri - predvsem explorer in puma - kar pa se v prodajnih izkupičkih še ne pozna.

Ford je v prvih petih mesecih v Evropi prodal 185 tisoč, lani pa v enakem obdobju 188 tisoč osebnih avtomobilov. Tržni delež znamke je 3,3 odstotka.

Ford naj bi za Evropo vendarle načrtoval tudi nove modele, je poročal nemški Automobilwoche. Pri sem se sklicujejo na podatke o internih sporočilih, ki so jih dobili določeni njihovi trgovci. Tako je namreč prek video konference dejal Christoph Herr, novi direktor Forda za področje Avstrije, Nemčije in Švice. Njegovih besed, da lahko trgovci pričakujejo nove modele, pri Fordu uradno še niso potrdili.

Tako tudi ni znano, koliko novih avtomobilov bi lahko Ford pripeljal v Evropo. To bodo predvidoma tudi avtomobili s klasičnimi pogoni, ki bo ustrezno dopolnjevali električno ponudbo.