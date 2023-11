Pet dni po infarktu je že stal na odru #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredini oddaji Kolo sreče, ki jo na Planetu lahko ujamete od ponedeljka do srede ob 20. uri, se je preizkusil tudi legendarni Fredi Miler, ki je razkril, da se je po zelo zahtevnih zdravstvenih zapletih zelo hitro vrnil na glasbene odre.

V oddaji Kolo sreče je Fredi Miler, ki je pred dvajsetimi leti s pesmijo Vedno si sanjala njega postal spletna glasbena senzacija, povedal, da se z glasbo profesionalno ukvarja že skoraj štirideset let in da je življenje glasbenikov vse prej kot preprosto.

Pred časom je imel tudi zdravstvene težave, po enem od nastopov je namreč doživel srčni infarkt, zaradi česar so ga prepeljali v bolnišnico. "Pet dni po tem si bil na odru?" je več o tem hotel izvedeti voditelj Kolesa sreče Klemen Bučan.

"Ja, ampak to je tisti, kako bi rekel, žilav glasbenik. Ker praktično živim od tega in se mi je zdelo škoda, da jaz zdaj počivam doma, ko sem imel ta infarkt. Rekel sem si, glej, moram iti delat. Položnic mi ne bo nihče drug plačal in sem šel takoj," je povedal Fredi Miler. Več v zgornjem videu.

Zabavni kviz Kolo sreče je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri na Planetu. V prihodnjem tednu se bodo v Kolesu sreče preizkusili pevec Rudi Gas, pevka Tinkara Fortuna in pionir standup komedije pri nas Andrej Težak - Tešky.

