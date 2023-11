Nevesta na poroki ugotovila, da je v sorodu z ženinom

V nocojšnjem tretjem delu najnovejše sezone oddaje Poroka na prvi pogled: Avstralija si bosta večno zvestobo obljubila tudi 27-letna Tahnee in 26-letni Ollie. Slavje je sicer odlično potekalo, po koncu snemanja šova pa so se pojavile govorice, da sta se ženin in nevesta znašla v nekoliko nerodnem položaju, saj sta med poroko izvedela, da sta daljna sorodnika.

Tahnee in Ollie si bosta v nocojšnji oddaji obljubila večno zvestobo. Foto: Red Arrow Studios

"Mož Tahneeine sestre je drugi bratranec ženina Ollieja," je za Yahoo Lifestyle pred začetkom predvajanja najnovejše sezone Poroke na prvi pogled: Avstralija razkril vir. "Čeprav nista krvno povezana, sta tehnično gledano vseeno daljna sorodnika. Na ta račun so se med snemanjem veliko šalili tudi preostali udeleženci šova," je še dodal vir, nevesta pa je te govorice potrdila.

"Na poroki sta bili družini vsaka na svoji strani dvorane," je povedala Tahnee. "Olliejeva mama je pogledala na drugo stran in videla moža moje sestre Jasperja in mu rekla, da ga pozna. Da je njegov oče njen bratranec. Nato se je zgrozila, češ kaj če je nevesta Jasperjeva sestra. Ker potem bi dobesedno šlo za krvno sorodstvo. Nemudoma je odšla do ustvarjalcev oddaje in jih vprašala, ali je ženin v krvnem sorodu z nevesto, saj bi to lahko bila velika težava."

Na srečo je kot nevesta v dvorano vkorakala Tahnee in marsikdo si je močno oddahnil, vseeno pa je bilo vse skupaj za novoporočeni par sprva kar nekoliko nerodno.

Kako je bila videti njuna poroka in ali sta oba zadovoljna z izbiro strokovnjakov, ki so ju združili, izveste v nocojšnji epizodi Poroke na prvi pogled: Avstralija.

Deseto sezono priljubljenega ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Avstralija lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21.10.

