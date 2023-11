Lepa igralka je ob branju tega scenarija zajokala

V petek ob 17. uri si boste na Planetu lahko ogledali prvo epizodo nove turške serije Tri sestre, v kateri v vlogi Türkan navdušuje tudi lepa turška igralka Özgü Kaya, ki je priznala, da so jo ob branju scenarija za to serijo oblile solze. "Jokala sem, ko sem ga brala, in komaj čakala, da postanem Türkan."

"Ko sem šla na avdicijo za serijo in sem prvič slišala zgodbo, sem bila zares navdušena in sem na poti domov takoj kupila knjigo avtorice İclal Aydın. Prebrala sem jo v solzah in komaj sem čakala, da se prelevim v Turkan," je povedala lepa igralka in nato razložila, kako se je pripravljala na svojo vlogo.

Foto: Planet TV

"Zgodba serije se začne v poznih 90. letih. Gledala sem serije in filme o tem obdobju ter raziskoval takratne glasbene, politične in družbene značilnosti," je povedala.

Foto: Planet TV

Igralka je bila od samega začetka prepričana, da bo serija velika uspešnica, zato je ni presenetilo, da je bila tako dobro sprejeta med gledalci. "Našo serijo odlikuje močna zgodba z veliko dogajanja."

Zase pravi, da je delavna in da verjame vase

27-letna igralka, ki navdušuje tudi s svojo lepoto, je priznala, da so bile njene sanje od nekdaj povezane z glasbo: "Igranje je bilo le ena od stvari, ki so me zanimale in sem jo želela izkusiti."

S spodbudo družine, okolice in učiteljev ji je na tej pot uspelo, za kar je zelo hvaležna: "Nočem biti nepoštena do sebe in reči, da je vse to samo sreča. Predvsem zato, ker sem delavna oseba, ki dela samozavestne korake pri vsem, česar se loti."

Foto: Planet TV

Ob tem je igralka poudarila, da tudi v dneh, ko je delo naporno, nikoli ne pozabi na smeh.

Nova turška serija Tri sestre (Üç Kız Kardeş) bo prvič na sporedu v petek, 17. novembra, ob 17. uri. Spremljali jo boste lahko od ponedeljka do petka.

