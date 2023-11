Priljubljena turška igralka je odigrala mlado Scarlett Johansson v filmski uspešnici

Priljubljena turška igralka Almila Ada, ki so jo gledalci Planeta lahko spremljali že v seriji Usodna odločitev (Kaderimin Yazildigi Gun), je študirala na baletnem oddelku Državnega konservatorija Univerze Mimar Sinan in magistrirala v Londonu.

V tujini je delala tudi kot fotomodel, svojo igralsko pot pa je začela po tem, ko je uspešno opravila avdicijo za Marvelovo uspešnico Maščevalci: Ultronova doba, kjer je odigrala mlajšo različico lika, ki ga je v filmu sicer igrala hollywoodska zvezdnica Scarlett Johansson.

Do te vloge je prišla bolj ali manj po naključju. "Naša šola je namenjena uprizoritvenim umetnostim, zato so tja pogosto prihajali režiserji. In nekega dne so na avdiciji iskali balerine, ki bi upodobile mlado Scarlett Johansson. Izbranih je bilo sedem deklet, med njimi tudi jaz," je povedala in bila za vlogo tudi izbrana.

"V filmu sem sicer malo zamegljena, tako da se vidi bolj moja silhueta," je povedala igralka, ki jo na Planetu lahko zdaj spremljate kot Donuš v seriji Tri sestre, ki v Turčiji in tudi drugod po svetu podira rekorde gledanosti.

