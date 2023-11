Nevesta šokirala ženina s priznanjem: Bila sem ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21.10, napetost vse bolj narašča, saj udeležence ljubezenskega eksperimenta čaka teden iskrenosti. In nekatera razkritja bodo močno pretresla dogajanje v šovu.

Potem ko bodo pari iz ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Avstralija preživeli prvo noč v skupnih domovanjih, se bo njihovo jutro začelo s sporočilom strokovnjakov, da je čas za teden iskrenosti.

Naloga bo za nekatere pare vse prej kot enostavna in tako bo ženin Duncan James ostal povsem brez besed, ko se mu bo izpovedala njegova nova žena Alyssa.

"Duncan, kar ti bom povedala, bo šlo težko z mojega jezika. S težavo govorim o tem delu moje preteklosti," je začela. "Tega me je zelo strah, zato sem to skrivala, a če res želiva, da ta zakon uspe, moraš vedeti. Bila sem vpletena v afero kot ljubica. In vedela sem, da je poročen moški."

Alyssa, ki je bila vzgojena v mormonski družini v Utahu v ZDA, je nadaljevala: "To ni nekaj, na kar sem ponosna, je pa nekaj, iz česar sem se lahko veliko naučila. Zdaj tudi vem, da je to nekaj, kar se ne bo nikoli več ponovilo."

Njen nič hudega sluteči mož Duncan je po njenem nepričakovanem razkritju brez besed položil glavo med roke. Na koncu pa je vidno pretresen dejal: "Zelo sem šokiran."

Kako se je vse skupaj razpletlo in zakaj je Duncana to priznanje še posebej hudo prizdelo, izveste v nocojšnji epizodi šova Poroka na prvi pogled: Avstralija na Planetu.

Deseto sezono priljubljenega ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Avstralija lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21.10.

