Šokantno razkritje pretreslo dogajanje v šovu

Po čarobnih porokah in medenih tednih so se pari različno soočali z izzivi življenja v partnerski skupnosti v ljubezenskem eksperimentu Poroka na prvi pogled: Avstralija. Nekateri so še vedno do ušes zaljubljeni, drugi pa že obtožujejo svoje boljše polovice varanja in neiskrenosti. In že v nocojšnji oddaji se bodo pari prvič soočili s tremi strokovnjaki.

Zelo zanimivo bo tokrat soočenje Claire in Jesseja, za katera lahko rečemo, da sta imela v le nekaj dneh zveze več padcev kot vzponov.

Jesse je strokovnjakom predstavil svoj pogled na dramatično dogajanje, ki je nastalo po tem, ko je svojo ženo Claire obtožil, da se je preveč zbližala z drugim udeležencem šova Adamom in da sta se na skrivaj pogovarjala po telefonu. Adam se je medtem vmešal v pogovor in Jesseju dejal, da je paranoičen: "Imaš težave, na katerih moraš delati," mu je dejal.

Potem ko so svoje mnenje o zadevi predstavili še nekateri drugi udeleženci šova, je Jesse spoznal, da se je morda motil in po krivem obdolžil svojo ženo petljanja z drugim udeležencem šova.

A ko vsi mislijo, da se je prah dokončno polegel, se je oglasila še Lyndall z razkritjem, za katerega je upala, da ga bo odnesla v grob. "Če ne bi rekla ničesar, bi se za vedno počutila krivo," je priznala pred kamerami.

Vse zbrane je osupnila z besedami, da se Jesse v svojih obtožbah ne moti čisto povsem. "Morda sem narobe slišala in morda je bila šala, vendar ko sem pobrala svoje stvari, da odidem, se je Adam obrnil proti meni in rekel: 'Ne odhajaj. Ker če boš šla, potem veš, da bom jaz odšel domov s Claire.'"

Vsi prisotni so bili ob tej novici v šoku, le Jesse je začel zmagovalno ploskati, saj je dobil potrditev, da ni vse zgolj plod njegove domišljije. Kako se je vse skupaj razpletlo, izveste v nocojšnji oddaji Poroka na prvi pogled: Avstralija, kjer bomo izvedeli tudi, ali bo že po prvi ceremoniji zaobljub kakšen od parov zapustil šov.

Najnovejšo sezono priljubljenega ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Avstralija lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 22.20. Ob ponedeljka do srede ob 20. uri pa ne zamudite Kolesa sreče.

