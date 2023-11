Novost na Planetu: prva televizija s slovenskim znakovnim jezikom tudi ob zabavnih televizijskih vsebinah #video

Lahko se pohvalimo, da smo prva televizija v Sloveniji, ki se tolmačenja za gluhe in naglušne loteva drugače. Smo namreč edini, ki smo se lotili tolmačiti tudi zabavne vsebine. Več o tem so gledalci lahko izvedeli tudi v oddaji Jutro na Planetu.

V petkovi oddaji Jutro na Planetu je voditeljica Manja Stevič gostila slovensko tolmačko za slovenski znakovni jezik in slovenko leta 2020 Natalijo Spark, ki bo na Planetu odslej skrbela za tolmačenje televizijskih vsebin v slovenski znakovni jezik.

Povedala je, da so gluhi in naglušni večkrat prikrajšani za zanimive televizijske vsebine, zato je ta novost na Planet TV zelo dobrodošla. "Iskrena hvala za to, da ste bili tako odprti, da ste slišali naše in želje gluhih, da se naredi zabavna oddaja, in to je Milijonar. To so prvi koraki, se mi zdi."

V decembru bodo gluhi in naglušni lahko spremljali tudi informativni program, prihajajo še oddaje s podnapisi, ki bodo prilagojene gluhim in naglušnim. To bodo za zdaj oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem, Pasja sreča in Piramida sreče.

Tudi oddaje s podnapisi so za gluhe in naglušne po mnenju Natalije Spark zelo dragocena novost. "Zelo pomembni so tudi podnapisi, ker vse osebe z okvaro sluha ne uporabljajo znakovnega jezika. In če niso uporabniki znakovnega jezika, sluha pa nimajo, so podnapisi neprecenljivi. Tudi za gluhe osebe je to bolje kot nič. Mi se zavedamo, sto odstotkov ne bo tolmačenega. Če bi bili vsaj podnapisi stoodstotni ali bi se tej števili vsaj približali, bi bilo že ogromno narejeno zanje." Več v zgornjem videu.

Prvič si bodo gledalci zabavno oddajo, tolmačeno v slovenski znakovni jezik, lahko ogledali v nedeljo ob 19. uri, ko bo na sporedu ponovitev kviza Milijonar, ki ga vodi Jure Godler.

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu od ponedeljka do sobote ob 8. uri.

