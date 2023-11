Filmski konec tedna na Planetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi ta konec tedna bo Planet v znamenju odličnih filmov. V soboto vas čakata romantična komedija Jexi in filmska uspešnica, nagrajena s kar šestimi oskarji, Dežela la la, v nedeljo pa ne zamudite petega dela najslavnejše francoske akcijske komedije Taksi in kriminalke s Halle Berry Ugrabitev.

V soboto ob 20. uri si boste lahko najprej ogledali film Jexi (Jexi). Komedija scenaristov uspešnice Prekrokana noč se osredotoča na Phila (Adam Devine), ki nima niti prijateljev niti dekleta, ima pa resno težavo z odvisnostjo od telefona.

Jexi Foto: promocijsko gradivo

Ko pa je primoran svoj stari telefon zamenjati za novi model, se mu življenje obrne na glavo. Ta ima namreč nepričakovane napredne funkcije. Jexi, nova digitalna pomočnica, postane njegov življenjski partner in skrbi za vsa področja Philovega življenja. Dobesedno za vsa.

Ob 21.40 sledi akcijski triler Ugrabitev (Kidnap) s Halle Berry v glavni vlogi. V ZDA vsakih 40 sekund izgine en otrok. Nihče nikoli ne pomisli, da se to lahko zgodi tudi njemu. Vse dokler se mu to ne zgodi. Tako se nedolžen dan v parku spremeni v tragedijo, ko Karla (Halle Berry) opazi, kako dva neznanca njenega šestletnega sina Frankieja (Sage Correa) porineta na zadnji sedež avta in se odpeljeta.

Ker nima niti registrske številke avta niti telefona, da bi poklicala policijo, se mora Karla za sinom podati sama. V divji vožnji za avtomobilom, v kateri ji bo vsak hip zmanjkalo goriva, mora Karla sprejemati težke odločitve, če želi še kdaj videti svojega sina.

V nedeljo ob 20. uri se boste lahko nasmejali ob legendarni akcijski komediji Taksi 5 (Taxi 5). Film govori o policijskem uslužbencu, ki ga premestijo na policijsko postajo v Marseille. Njegova naloga je prijeti skupino italijanskih roparjev v ferrarijih.

Taksi 5 Foto: promocijsko gradivo

Divjih voženj z avtomobili po ozkih ulicah in tudi po avtocesti bo tudi tokrat veliko, v filmu pa bo imel eno od ključnih vlog legendarni beli peugeot 407.

Ob 22. uri sledi še filmska uspešnica Dežela la la (La la Land) s kar šestimi oskarji in odlično oceno 8,0 na spletni strani IMDb. Film, v katerem blestita Emma Stone in Ryan Gosling, govori o mladi igralki Mii, ki se nikakor ne more prebiti čez avdicije, nadarjeni pianist Sebastian pa prav na božič dobi odpoved.

Srečno naključje združi njuni usodi, kljub številnim razočaranjem pa sledita svojim sanjam, saj jima čarovnija ljubezni razkrije in tlakuje pot v nepredstavljive višave novih čustvenih doživetij in življenjskih spoznanj.

V soboto ob 20. uri si boste lahko ogledali romantično komedijo Jexi (Jexi), v nedeljo ob 20. uri pa vas na Planetu čaka akcijska komedija Taksi 5.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.